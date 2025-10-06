Accident grav în Prahova. A fost solicitat elicopterul SMURD

Un accident rutier grav a avut loc luni în Prahova, pe raza satului Mălăiești din comuna Râfov. Două autoturisme sunt implicate.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Prahova, la locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

„În sprijin, acționează și 2 ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Prahova. De asemenea, se așteaptă și sosirea elicopterului SMURD București.

Din primele informații primite de la fața locului, este vorba despre un accident în care au fost implicate 2 autoturisme, precum și cei 3 ocupanți ai acestora, dintre care doi sunt încarcerați. Pompierii acționează pentru extragerea victimelor, acestea aflându-se în stare de conștiență”, au precizat reprezentanții ISU

Accidentul ar fi avut loc pe un pod peste autostrada A3 București-Ploiești.

UPDATE

Potrivit Poliției, traficul rutier este blocat în totalitate pe DJ101D, drumul pe care s-a produs accidentul

Echipajele de poliție se află la fața locului pentru dirijarea traficului și efectuarea cercetărilor.

Potrivit primelor cercetări, accidentul s-a produs pe fondul neadaptării vitezei de deplasare la condițiile de drum. Șoferul unui BMW ar fi pierdut controlul direcției, ar fi pătruns pe contrasens și ar intrat într-un Citroen care se deplasa regulamentar.

La volanul BMW-ului se afla un tânăr în vârstă de 24 de ani, iar la volanul Citroen-ului un bărbat în vârstă de 41 de ani. Testarea cu aparatul etilotest a indicat faptul că niciunul dintre cei doi nu consumase băuturi alcoolice înainte să se urce la volan.

UPDATE: Toate cele trei victime, bărbați cu vârste de 24, 43 și, respectiv 41 de ani, au fost transportate la spital.

Precizările Poliției Prahova

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 6 octombrie a.c., în jurul orei 11:30, cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 101 D, în afara localității Râfov.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 24 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 33 de ani, care circula din direcția Ploiești către Râfov.

În urma impactului, al doilea autoturism a fost proiectat în parapet. Accidentul s-a soldat cu vătămarea corporală gravă a unui pasager, care a fost preluat și transportat de un elicopter SMURD la o unitate medicală din București, precum și cu vătămarea corporală ușoară a ambilor conducători auto, care au fost transportați la spital pentru continuarea investigațiilor medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.