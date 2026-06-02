Programul evenimentului „De la Cal la Cai Putere”, la Hipodromul Ploiești. Intrarea este liberă

Evenimentul „De la Cal la Cai Putere” a ajuns la cea de-a patra ediție, iar organizatorii, Retro Cars România, au pregătit numeroase surprize pentru cei care vor ajunge la Hipodromul Ploiești, în perioada 5–7 iunie.

Programul evenimentului este următorul:

Vineri, 5 iunie: 14:00 – 20:00

Sâmbătă, 6 iunie: 10:00 – 20:00

Duminică, 7 iunie: 10:00 – 16:00

Intrarea este liberă.

Evenimentul „De la Cal la Cai Putere” este organizat sub egida Federației Internaționale a Vehiculelor de Epocă – FIVA.

Pe durata evenimentului, spectatorii vor avea la dispoziție o zonă de street food, dar și o zonă de distracție pentru copii. Atmosfera va fi întreținută de Retrologia.

Publicul va putea admira peste 200 de mașini de epocă și va putea afla poveștile unor automobile de colecție. Pentru cei mici vor fi disponibile și plimbări cu cai.

În cadrul evenimentului va avea loc și un concurs de excelență, premierea fiind programată duminică, 7 iunie, de la ora 14:00.

Retro Cars România a luat naștere din dorința de a păstra vie moștenirea automobilistică și de a celebra frumusețea tradițiilor care au modelat mobilitatea de-a lungul timpului. Este o comunitate de pasionați pentru care fiecare vehicul istoric spune o poveste, iar fiecare cal simbolizează eleganță, noblețe și o legătură autentică cu trecutul.

Organizatorii spun că au dorit să transforme această pasiune într-un proiect cultural de amploare și să pună Ploieștiul pe harta evenimentelor dedicate mașinilor de epocă.

Conceptul „De la Cal la Cai Putere” aduce împreună istoria automobilului, eleganța cailor, atmosfera de festival și experiențele dedicate întregii familii.

Sponsori: Arca Village, Feruccio, Hill House, MRS Residence Sinaia, Autoklass, Eurial, CIS GAZ SA, Habau SRL, Apa Nova Ploiești, Maspex

Parteneri: Grupul Observatorul Prahovean, Universitatea Petrol Gaze Ploiești

Organizatori: Retro Cars România & Eurospirit