A3, București–Ploiești, intră în rândul lumii. Încep lucrările la primele toalete și benzinării

După 14 ani de la inaugurare, Autostrada A3 București-Ploiești va avea în sfârșit toalete și benzinării. Lucrările pentru amenajarea primelor spații moderne de servicii încep în această săptămână.

Unde vor fi amenajate parcări pe Autostrada A3 București–Ploiești

Pentru început, autoritățile au anunțat că șase parcări intră în proiectare și execuție. Proiectul vizează parcările din zonele Moara Vlăsiei, Ștefăneștii de Jos și Gruiu, pe ambele sensuri de mers. Concesionarul lucrărilor este compania OMV Petrom. Aceasta va construi la Moara Vlăsiei stații de alimentare cu carburanți, precum și puncte de încărcare pentru vehicule electrice, atât pentru autoturisme, cât și pentru vehicule grele, anunță Horațiu Cosma, se cretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit contractului, perioada de proiectare și execuție pentru toate facilitățile este de 18 luni.

În schimb, pentru a doua etapă a proiectului, care include alte șase parcări situate în zonele Palanca, Moara Domnească și Bărcănești, procedura de concesionare rămâne blocată. Licitația a fost anulată în 2024 și nu a fost relansată până în prezent.

Anul trecut, OMV Petrom Marketing a câștigat și contractele de concesionare pentru mai multe spații de servicii și parcări amplasate pe Autostrada A3 și pe Drumul Expres Craiova–Pitești. Aceste concesiuni au fost atribuite pentru perioade cuprinse între 23 și 32 de ani.

Cum vor arăta noile spații de servicii

Noile spații de servicii vor include parcări, toalete publice cu dușuri, stații de alimentare cu combustibil, spații comerciale, snack-baruri și stații de încărcare pentru vehicule electrice. De asemenea, pe sectorul Gilău–Borș al Autostrăzii A3 va fi amenajată și o parcare securizată pentru transportatori, în zona localității Biharia.

Investițiile fac parte din planul de modernizare a infrastructurii rutiere și urmăresc creșterea confortului și siguranței pentru șoferii care tranzitează una dintre cele mai circulate autostrăzi din România.