Autorul unui furt prins în timp record, în Ploiești

Polițiștii din Ploiești au reușit să pună mâna pe principalul suspect într-un caz de furt, într-un timp record, la aproximativ două ore de la comiterea faptei. Este vorba de o femeie în vârstă de 35 de ani din județul Bacău.

Aceasta ar fi pătruns duminică noapte, în jurul orei 01.00 într-o casă naționalizată din municipiu și profitând de atenția persoanei care locuia aici a sustras de pe o noptieră un telefon mobil.

Când a sesizat lipsa bunului, păgubita a anunța poliția prin 112.

În urma vizionării înregistrărilor video, polițiștii au identificat semnalmentele persoanei bănuite de comiterea faptei.

În urma activităților operative și de investigații desfășurate, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei — o femeie de 35 de ani, din județul Bacău, fără domiciliu stabil.

Prin difuzarea semnalmentelor către echipajele aflate în serviciu, în jurul orei 02:15, persoana bănuită a fost depistată de polițiștii Secției 1 Ploiești în zona Pieței Victoriei.

În urma controlului corporal, au fost identificate bunurile sustrase, acestea fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor și ulterior restituite persoanei vătămate.

Femeia a fost condusă la sediul poliției pentru audieri, iar în urma administrării probatoriului, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Ploiești au dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată pentru luarea unei alte măsuri.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.