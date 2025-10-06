- Publicitate -
Localitățile din Prahova cu terenul agricol cel mai fertil

Cu peste 269.000 de hectare de teren agricol, din care 143.000 de hectare reprezintă teren arabil, Prahova figurează pe lista județelor cu o calitate bună a solului. Comunele Balta Doamnei și Gherghița au devenit, de exemplu, celebre când vine vorba de cultivarea legumelor. Pentru un fermier calitatea solului este extrem de importantă pentru că în funcție de acest detaliu depinde viitoarea producție la hectar.

Recoltele bogate de legume de la Balta Doamnei au în spate nu doar munca și priceperea  fermierilor, ci și o explicație științifică. Analiza solului certifică faptul că la nivelul localității, solul se situează în clasa II de calitate, respectiv că terenul are o clasă de fertilitate bună. Situația este valabilă în mai multe comune din Prahova.

Instituția care efectuează studii cu privire la calitatea solului este Oficiul de Studii  Pedologice și Agronomice (OSPA).

Dacă ești fermier și ai probleme legate de culturile de pe terenul agricol sau dacă acum te-ai decis să investești în agricultură, înainte de a realiza un plan de investiții, ar trebui să ții cont de sfatul specialiștilor din cadrul OSPA Prahova.

Lista localităților cu cel mai bun teren arabil

Observatorulph.ro a solicitat Oficiului de Studii  Pedologice și Agronomice (OSPA) lista localităților cu cel mai fertil teren agricol.

Potrivit datelor transmise de OSPA, în funcție de clasa de calitate, raportat la media per total localitate, cele mai bune terenuri din Prahova figurează la Balta Doameni, Gherghița, Șirna, Sălciile și Ciorani, unde regăsim terenuri de calitate bună a solului (clasa II).

În categoria terenuri de calitate mijlocie figurează Poienarii Burchii, Tinosu Fulga, Drăgănești și Gorgota. De menționat este faptul că, în aceste localități pot exista și suprafețe de calitate foarte bună a solului (clasa I ).

Cum poți face o „radiografie” a solului

Cei care doresc să se apuce de agricultură ar trebui, din start, să țină cont de calitatea solului. Un astfel de studiul poate fi solicitat, contra-cost, Oficiului de Studii Pedologice și Agronomice (OSPA) Prahova.

Specialiștii de aici se vor deplasa în teren, pentru recoltarea de probe din sol. Ulterior probele prelevate vor ajunge în laborator.

Buletinul de analiză emis de OSPA reprezintă o imagine de ansamblu a calității solului, nu doar cu privire la clasa de încadrare a solului.

În funcție și de observațiile obținute pe teren, specialiștii pot recomanda soluții pentru îmbunătățirea terenului, dar și un set de lucrări pentru creșterea calității terenului.

Cât privește înființarea unor noi culturi, factorii extrem de importanți care trebuie luați în calcul țin de climă, umiditatea din sol, textura solului, dar și de condițiile optime specifice pentru ca plantele să se dezvolte.

Agricultură, în funcție de calitatea solului

Cercetările amănunțite cu privire la calitatea solului pot conduce la o serie de recomandări privind drenajul apei, gestionarea modului de irigații, utilizarea unor anumite tipuri de îngrășăminte sau de reziduuri vegetale.

Extrem de important este și faptul că în funcție de calitatea solului pot fi stabilite anumite culturi care se pretează să fie însămânțate pe acele terenuri.

terenuri fertile Prahova

