Acțiune rutieră pe DN1 în Prahova. Unde sunt filtrele

Polițiștii sunt prezenți în această dimineață pe DN1, în Prahova, în cadrul acțiunii Focus on the Road.

- Publicitate -

„La acest moment, lucrătorii de poliție din cadrul Serviciului Rutier desfășoară activități pe raza localităților Potigrafu – DN1 km 41+400 m și Comarnic – DN1 km 107, în conformitate cu Planul Serviciului Rutier, în cadrul acțiunii „Focus on the Road”, potrivit IPJ Prahova.

Acțiunea are drept scop combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, cu accent pe viteza neadaptată condițiilor de drum și trafic, neatenția la volan și conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise.

Totodată, se urmărește creșterea vizibilității elementului polițienesc și descurajarea comportamentelor agresive în trafic.

Eveniment Accident cu patru mașini pe DN1, la Otopeni. Trafic îngreunat Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această dimineață pe DN1 București-Ploiești, în zona Otopeni, din cauza unui accident rutier. Citește și: Accident și pe...

- Publicitate -

Recomandări pentru participanții la trafic: