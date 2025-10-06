Acțiune rutieră pe DN1 în Prahova. Unde sunt filtrele

Polițiștii sunt prezenți în această dimineață pe DN1, în Prahova, în cadrul acțiunii Focus on the Road.
„La acest moment, lucrătorii de poliție din cadrul Serviciului Rutier desfășoară activități pe raza localităților Potigrafu – DN1 km 41+400 m și Comarnic – DN1 km 107, în conformitate cu Planul Serviciului Rutier, în cadrul acțiunii „Focus on the Road”, potrivit IPJ Prahova.
Acțiunea are drept scop combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, cu accent pe viteza neadaptată condițiilor de drum și trafic, neatenția la volan și conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise.
Totodată, se urmărește creșterea vizibilității elementului polițienesc și descurajarea comportamentelor agresive în trafic.
Recomandări pentru participanții la trafic:
- Respectați limitele legale de viteză și adaptați permanent deplasarea la condițiile meteo, de drum și de vizibilitate. Viteza excesivă reduce timpul de reacție și crește gravitatea consecințelor în cazul unui accident.
- Evitați folosirea telefonului mobil sau a altor dispozitive care pot distrage atenția de la conducere. O clipă de neatenție poate avea urmări grave.
- Nu conduceți sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Siguranța începe cu o decizie responsabilă.
- Păstrați o distanță corespunzătoare față de vehiculul care circulă în față și anticipați manevrele celorlalți participanți la trafic.
- Respectați indicațiile polițiștilor rutieri și semnalele acestora – sunt menite să vă protejeze.
- Înainte de plecare, verificați starea tehnică a vehiculului, funcționarea luminilor și presiunea pneurilor, mai ales la drum lung.