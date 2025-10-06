- Publicitate -
Cris-Tim la târgul de joburi

Cauți un job mai bun? CRIS-TIM participă la Bursa Angajatorilor

Claudiu Vasilescu
Claudiu Vasilescu

Data:

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

În galeria selectă a angajatorilor de top din Prahova se află și Cris-Tim

Liderul pieței de carne procesată din România, cu peste 30 de ani de experiență, Cris-Tim este recunoscut atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea produselor sale.

În cadrul Bursei Locurilor de Muncă, compania recrutează pentru diverse poziții din locațiile Boldești Scăeni, Filipeștii de Pădure, Chițorani, Bucureștii Noi:

-manager tehnic

– operator depozit

– șofer distribuție

–  preparator produse culinare

– gestionar produs finit

– manipulant mărfuri

– personal tehnic (mecanic, electromecanici)

– operator producție

– cofetar

– bucătar

Printre facilitățile oferite de Cris-Tim angajaților săi se numără și transportul la locul de muncă.

Oferta completă a posturilor disponibile în cadrul CRIS-TIM poate fi studiată în detaliu, la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail [email protected] sau tel./whatsapp: 0785.075.111 și 0726.221.596.

