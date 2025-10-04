- Publicitate -

Posturi vacante la primării din Prahova

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs de primării din Prahova. Pe listă figurează posturile de referent, muncitor necalificat, învățător, inspector, șofer de microbuz, dar și de muncitor calificat.

Posturi vacante la Primăria Vălenii de Munte

Primăria Vălenii de Munte scoate la concurs un post vacant Referent IA din cadrul Compartimentului Evidența persoanelor, Serviciul S.P.C.L.E.P..

Tot Primăria Vălenii de Munte organizează concurs pentru trei posturi de muncitor necalificat, Compartiment Reparații și întreținere străzi – 1 post si Muncitor necalificat, Compartiment Administrare cimitir – 2 posturi.

Posturi vacante la Primăria Filipeștii de Târg

Primăria comunei Filipestii de Târg organizează, în data de 23.10.2025, ora 9.00, la sediul său din strada Republicii nr. 233, concurs pentru ocuparea unui numar de trei posturi unice vacante corespunzătoare funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată

  • învatator,
  • îngrijitor
  • lucrator social

Posturile vacante sunt în cadrul Centrului de Zi pentru Copii Filipestii de Targ cu sediul in comuna Filipestii de Targ, sat Ungureni, str.Principala nr.2, judetul Prahova.

Post vacant la Primăria Cerașu

Primăria comunei Cerașu organizează concurs de recrutare, în data de 22.10.2025, pentru ocuparea funcției contractuale vacanta de execuție:

  • un post Inspector I în Cadrul Compartimentului Registru agricol si cadastru; pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de lucru fiind de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

Post vacant la Primăria Vărbilău

Primăria Vărbilău organizează concurs pentru postul vacant de șofer microbuz școlar, treaptă profesională I , din cadrul „Compartimentului învățământ”.

Post vacant la Direcția Județeană de Pază Prahova

Direcția Județeană de Pază Prahova cu sediul din Ploiești organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de paznic.

Posturile vacante sunt pe perioadă nedeterminată, normă întreagă durata timpului de lucru de 8/ore/zi, 40/de ore/săptamâna, cu repartizarea programului de lucru inegal în ture de 12 ore/24 ore respectiv 12 ore/48 ore, la Serviciul Coordonare, Control, Pază Obiective, Intervenție – Compartiment Pază Obiective, Intervenție.

Post vacant la Primăria Fulga

Primăria Fulga organizează concurs de recrutare pentru funcția de referent clasa III, grad profesional asistent pe durata nedeterminata, care face parte compartimentul ,, Asistenta Socială.

