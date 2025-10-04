Clubul de astronomie al C.N. „Mihai Viteazul” strălucește în Japonia

Clubul de Astronomie CASSIOPEIA al C.N. „Mihai Viteazul”din Ploiești participă, astăzi, 4 octombrie, printr-un videoclip preînregistrat de 5 minute, la prestigiosul eveniment internațional „24 de ore de planetariu”. Evenimentul este transmis în direct de la Planetariul Municipal Akashi, din Japonia.

- Publicitate -

Momentele inedite, cuprinse în proiectul internațional „100 de ore de astronomie – 24 de ore de planetariu”, vor putea fi văzute de către oameni de pe tot mapamondul. Echipa C.N. „Mihai Viteazul” participă la eveniment alături de concurenți din alte peste 40 de națiuni într-un adevărat maraton astronomic global.

„Ne bucurăm să fim parte din această amplă manifestare educațională, în cadrul căreia elevii Clubului de Astronomie CASSIOPEIA au împărtășit, alături de ploieșteni, pasiunea lor pentru Univers și explorarea cerului.

Videoclipul pregătit de clubul nostru include imagini și secvențe filmate pe Bulevardul Castanilor din Ploiești, în cadrul evenimentului „Republica de sub castani” (16 august 2025), precum și momente surprinse în activitățile derulate de-a lungul anului în club”, a precizat Camelia Băran, mentorul clubului de astronomie.

Auto-moto Vremea s-a răcit brusc. Anunțul RAR despre anvelopele de iarnă Reprezentanții RAR România fac o serie de precizări cu privire la echipare mașinilor cu anvelope de iarnă, în contextul în care temperaturile au scăzut...

- Publicitate -

Evenimentul, care include și prestația celor 35 de gimnaziști și liceeni de la C.N. „Mihai Viteazul”, poate fi urmărit aici: