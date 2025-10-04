Accident rutier între o mașină și un autocar, la Sinaia

Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autocar a avut loc, sâmbătă dimineața, la Sinaia. În urma impactului două persoane au fost transportate la spital.

- Publicitate -

„Accident rutier produs in acestă dimineață pe raza orașului Sinaia, Calea Moroieni.

La locul indicat s-au deplasat un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul Detașamentului Sinaia, alături de o ambulanță SAJ Prahova.

În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism cu doi ocupanți la bord și un autocar, la bordul căruia se aflau 14 ocupanți. In urma coliziunii, au rezultat două victime, dintre persoanele aflate in autoturism, care au suferit traumatisme la nivelul toracelui.

Eveniment Când trecem la ora de iarnă. Impactul asupra organismului România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025. Ceasurile se dau înapoi cu o...

- Publicitate -

Acestea au fost asistate la fața locului, fiind conștiente și cooperante. Ulterior, au fost transportate la CPU Sinaia pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

Celelalte persoane implicate nu au necesitat îngrijiri medicale”, a transmis ISU Prahova.