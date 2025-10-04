- Publicitate -

Fermierii prahoveni vor analiza cost–beneficiu a Sistemului Antigrindină

Autor: Corina Matei

Deși Sistemul Antigrindină este în prezent oprit, fermierii prahoveni se tem că acesta va fi reluat înainte ca toată documentația necesară să fie finalizată. De asemenea, marea lor temere este și că reluarea va fi făcută în aceeași manieră, adică prin lansarea de rachete care, spun ei, alungă ploaia.

Pentru a se asigura că sunt luate în calcul toate cerințele de siguranță și că este dovedită eficacitatea sistemului folosit până în anul 2024 inclusiv, fermierii prahoveni, prin Asociația Producătorilor Agricoli de Cereale și Plante Tehnice Prahova (APACPTPh) au înaintat un memoriu adresat proiectantului general al sistemului, prin care solicită punerea la dispoziție a analizei cost-beneficiu pentru județul Prahova.

Memoriul fermierilor prahoveni

„Stimată Conducere,

În calitate de organizație profesională care reprezintă fermierii din județul Prahova, vă adresăm următoarea solicitare, referitoare la analiza cost-beneficiu care a stat la baza justificării finanțării activităților de intervenții active în atmosferă din județul Prahova, respectiv, la baza extinderii acestuia la nivel național.

Întrucât Prahova a fost primul județ pilot al sistemului antigrindină, este imperativ ca fermierii – beneficiarii direcți ai acestui program – să aibă acces la analiza cost–beneficiu aplicată strict acestui teritoriu.

O asemenea analiză trebuie să includă:

  • valoarea economică a culturilor protejate;
  • frecvența istorică a fenomenului grindină în raport cu alte județe;
  • costurile operaționale anuale (inclusiv consumul de rachete și mentenanța infrastructurii);
  • raportarea efectivă a pagubelor evitate versus costurile suportate de stat și societate.

Fără aceste informații, nu se poate justifica nici oportunitatea, nici eficiența utilizării fondurilor publice.

Din analiza datelor publice și a sesizărilor fermierilor rezultă că:

  • consumul de rachete a crescut semnificativ în ultimii ani, fără corelație cu intensitatea naturală a fenomenului grindină și fără creșteri proporționale ale suprafețelor protejate;
  • în prima jumătate a sezonului 2024 s-au lansat peste 600 de rachete, echivalentul a două sezoane complete din anii anteriori, ceea ce indică o utilizare disproporționată a resurselor;
  • valoarea culturilor agricole din Prahova nu a suferit o majorare care să justifice o asemenea escaladare a costurilor operaționale.

Prin urmare, este legitim să întrebăm:

S-a realizat o reevaluare anuală a analizei cost–beneficiu pentru județul Prahova, în funcție de dinamica reală a consumului de resurse și a valorii culturilor protejate?

Care sunt indicatorii obiectivi utilizați pentru a valida faptul că aceste costuri suplimentare sunt justificate economic?

Menținerea și extinderea sistemului fără o analiză cost–beneficiu anuală generează riscuri majore:

  • derapaje financiare, prin creșterea exponențială a costurilor fără legătură cu valoarea beneficiilor reale;
  • lipsa de eficiență economică, deoarece costul real/ha protejat (calculat pe baza suprafețelor efective și nu a celor teoretice) depășește adesea costul unor simple asigurări agricole;
  • conflicte de interese și utilizare nejustificată a resurselor publice, aspect deja sesizat de fermieri și de Curtea de Conturi.

Solicitare concretă

În lumina celor de mai sus, vă solicităm:

  • Să puneți la dispoziția fermierilor din Prahova analiza cost–beneficiu oficială a sistemului antigrindină pentru județul nostru, pentru toți anii de la implementare până în prezent.
  • Să precizați dacă și cum a fost reevaluată anual această analiză, în funcție de consumul de rachete, suprafețele protejate și valoarea culturilor.
  • Să transmiteți public indicatorii economici utilizați (cost/ha real, cost per pagubă evitată, raport beneficiu/cost), pentru a permite o evaluare transparentă și responsabilă.
  • Să justificați utilizarea a peste 600 de rachete în prima jumătate a sezonului 2024, raportat la nivelul de risc meteorologic și la valoarea economică a culturilor vizate.

Considerăm că lipsa unei analize cost–beneficiu reale și transparente compromite însăși legitimitatea sistemului. Fermierii nu se pot baza pe simple declarații privind eficiența „de 70%” sau pe suprafețe teoretice care nu reflectă realitatea din teren. În lipsa acestor date, finanțarea publică a sistemului nu poate fi justificată nici științific, nici economic”, sunt solicitările fermierilor prahoveni transmise la finalul lunii septembrie 2025.

Memoriul a fost depus la Proiectatul General al Sistemului Național Antigrindină, și la Electromecanica Ploiești.

