Intervenție salvamont. Turiști israelieni rătăciți în Bucegi

În ciuda avertismentelor cu privire la stare vremii, doi turiști israelieni s-au aventurat pe munte, în Bucegi. Aceștia au fost coborâți de salvamontiști, după lungi căutări.

„Intervenție comună Salvamont Prahova și Salvamont Dâmbovița, în acestă după-amiază, pentru recuperarea a doi turiști israelieni, rătăciți pe Platoul Bucegilor.

Aceștia au fost coborâți în Padina si predați ambulanței, fiind în stare de hipotermie.

Așa cum am avertizat, în zona montană înaltă vremea este severă, vânt puternic cu transport de zăpadă, temperatura minimă resimțită fiind de -10°C.

Nu vă aventurați in această perioadă pe traseele turistice de altitudine!” Au transmis reprezentații salvamont Prahova.

