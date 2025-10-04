Elevii se pregătesc de vacanță. Când au săptămâna liberă

Deși școala de-abia a început pe 8 septembrie, elevii se pregătesc deja să intre în vacanța de toamnă.

- Publicitate -

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, cursurile primului modul se vor încheia vineri, 24 octombrie. Începând de sâmbătă, 25 octombrie, elevii intră în vacanța de toamnă, care durează până duminică, 2 noiembrie.

Cursurile se reiau luni, 3 noiembrie 2025, odată cu începutul celui de-al doilea modul.

Această pauză de toamnă a fost introdusă în urmă cu câțiva ani, atunci când s-a renunțat la sistemul semestrelor și s-a trecut la organizarea pe module.

Eveniment Când trecem la ora de iarnă. Impactul asupra organismului România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025. Ceasurile se dau înapoi cu o...

- Publicitate -

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026. Decizia privind organizarea este stabilită la nivel de inspectorat școlar.