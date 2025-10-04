Sala de sport de la UPG Ploiești a fost modernizată

Într-o lume în continuă schimbare, modernizarea sălilor de sport din unitățile de învățământ devine esențială pentru a răspunde nevoilor actuale ale cursanților. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești se bucură de o bază sportivă pentru studenți, care a fost proaspăt modernizată.

Cum Mirela Dulgheru nu este doar conf. dr. univ. și purtător de cuvânt al instituției, ci și fostă campioană mondială la atletism, femeia care a obținut 12 titluri balcanice și a fost de peste 100 de ori laureată la nivel național, spune că este o mândrie a ei faptul că la UPG Ploiești, studenții au parte de condiții optime pentru practicarea sportului.

„A fost o investiție consistentă. 280.000 de lei fără instalații, 325.000 cu instalații. A fost desfăcută pardoseala existentă, s-a turnat strat suport din beton armat cu fibre metalice, a fost montată pardoseala PVC Omnisport 8.3, specifică sălilor de sport, au fost trasate marcaje, s-a vopsit lambriul, au avut loc refaceri ale măștilor de protecție a instalației termice, au fost schimbate echipamentele sanitare la vestiare, reparate instalații sanitare și, totodată, s-au montat boilere în vestiare.

Consider că este extrem de important pentru ca studenții, copiii noștri, să dispună de toată baza materială necesară pentru a se dezvolta armonios și pentru a face performanță”, a precizat Mirela Dulgheru.

