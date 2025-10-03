- Publicitate -

Vrei să devii agent de poliție? Admitere la Școala de Poliție din Câmpina

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova anunță începerea recrutării candidaților pentru sesiunea de admitere septembrie–decembrie 2025 în instituțiile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne. Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr" organizează consurs de admitere.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova anunță începerea recrutării candidaților pentru sesiunea de admitere septembrie–decembrie 2025.

  • Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina
  • Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca

Cum te înscrii?

Transmiterea cererii de înscriere se face exclusiv online, până la 17 octombrie 2025 (inclusiv în weekend), pe adresa:

După confirmarea înscrierii, candidații trebuie să depună dosarul de recrutare până la data de 3 noiembrie 2025, în zilele lucrătoare, la sediul IPJ Prahova – Ploiești, str.Vasile Lupu, nr. 60.

Ce urmează după înscriere?

Concursul de admitere presupune mai multe etape esențiale:

  • Evaluarea psihologică
  • Evaluarea performanțelor fizice
  • Proba scrisă – test grilă din limba română și legislație
  • Examinarea medicală

„Toate detaliile contează! Află tot ce trebuie să știi despre condițiile de recrutare, actele necesare și pașii de parcurs pe site-ul nostru oficial: https://ph.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-institutii-de-invatamant”, a anunțat IPJ Prahova.

