Vremea s-a răcit brusc. Anunțul RAR despre anvelopele de iarnă

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Reprezentanții RAR România fac o serie de precizări cu privire la echipare mașinilor cu anvelope de iarnă, în contextul în care temperaturile au scăzut drastic în ultimele zile.

Specialiștii RAR fac un apel la responsabilitate și discernământ, ținând cont de faptul că în fiecare an apar anunțuri neasumate de nicio instituție publică, despre modificarea legislației.

„Date fiind temperaturile din ultimele zile, vrem ca informarea noastră să ajungă la voi înainte să aflați “veștile de ULTIMĂ ORĂ pentru toți șoferii”, “cum s-a modificat Codul Rutier în 2025 și ce riscă șoferii care nu au ACESTE anvelope” sau că a apărut “avertismentul momentului de la RAR, amenzile sunt URIAȘE dacă ai cauciucuri all season”.

Ați ghicit, ne referim la articolele fake-news sau clickbait care apar în apropierea sezonului rece și induc în eroare șoferii.

Pe scurt: NU s-a modificat nimic în legislația din România cu privire la echiparea vehiculelor atunci când circulați pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar denumirea all season este una strict comercială. Pentru a fi considerate anvelope de iarnă, conform legii, cauciucurile trebuie să fie marcate cu literele M și S sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S.

De acum te poți considera informat! Dacă vrei să înțelegi contextul și să afli câteva recomandări, citește în continuare.

Legislația din România nu s-a modificat! TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M şi S (însemnând noroi <<mud>> și zăpadă <<snow>>), sub forma M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă prevăzute în legislaţia națională. Totodată, nu există o perioadă stabilită în care trebuie utilizate anvelopele de iarnă, acestea fiind obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe un drum public acoperit cu gheață, zăpadă sau polei.

Legea din România nu merge dincolo de marcajul format din literele M și S, respectiv dincolo de definiția anvelopelor de iarnă/zăpadă din legislația de omologare a anvelopelor. Textul OG nr. 5/2011, prin care se modifică OG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, utilizează termenul „anvelope de iarnă”, care se identifică prin utilizarea literelor M şi S.

Denumirea de anvelopă “all season” este o denumire comercială care nu defineşte cu exactitate tipul de anvelopă omologată pentru utilizarea pe timp de iarnă conform OG nr. 5/2011.

Singurul criteriu care certifică faptul că anvelopa este omologată în acest sens este inscripţia literelor M şi S, sub una dintre formele menționate.

Prin urmare, dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele M și S nu se aplică sancțiuni!

Registrul Auto Român vă recomandă să nu ignorați importanța anvelopelor de iarnă în sezonul rece, deoarece acestea sunt concepute ca la o temperatură de sub 7-8 grade Celsius să rămână moi, spre deosebire de cele de vară, pentru a păstra aderența la carosabil.

Înainte de a monta anvelopele, vă recomandăm să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură.
Este important de știut că o anvelopă de iarnă, aflată în condiții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și scade distanța de frânare.

Precizăm că amenda pentru lipsa anvelopelor de iarnă, în condițiile specificate de lege, se încadrează în clasa a IV-a de sancţiuni (9-20 puncte-amendă).

Rămâne cum am stabilit: vă anunțăm din timp când vor apărea noutăți legislative care pot avea impact asupra deținătorilor de vehicule din România!” Au transmis reprezentații RAR prin intermediul unei postări pe pagina oficiala de facebook.

