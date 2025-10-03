- Publicitate -
Accident rutier pe DN1A, la Cocorăștii Colț. Trafic restricționat

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați, la data de 3 octombrie 2025 despre producerea unui accident rutier pe DN1A, în localitatea Cocorăștii Colț.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un autoturism, condus de un bărbat 66 de ani, se deplasa pe direcția București către Ploiești și ar fi acroșat un pieton angajat în traversarea drumului.

În urma impactului, pietonul, o femeie de 38 de ani, a suferit leziuni și a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, și pietonul a fost testat, cu același rezultat negativ.

Traficul rutier este în continuare restricționat pe sensul de mers București – Ploiești, până la finalizarea cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

