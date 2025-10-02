Vreme severă în Prahova. Ce recomandă polițiștii șoferilor

În contextul alertelor meteorologice care vizează județul Prahova, polițiștii fac o serie de recomandări șoferilor. Vă reamintim că în orele următoare sun așteptate ploi torențiale în întreaga țara și temperaturi scăzute.

Prahova se afla sub cod portocaliu de averse și se vor acumula cantități de apă de 70…80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

În zonele montane nu este exclusă formarea poleiului, în stațiunile de pe Valea Prahovei fiind prognozate minime de 0 grade Celsius.

Astfel, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova recomandă conducătorilor auto să aibă în vedere condițiile meteorologice atunci când pornesc la drum și să adopte o conduită preventivă la volan pe toată durata deplasării.

Pe timp de ploaie, riscul producerii accidentelor rutiere crește semnificativ din cauza vizibilității reduse și a carosabilului alunecos”

Reducerea vitezei

În condiții de ploaie, este esențial să circulați cu o viteză mai redusă decât limita maximă admisă, deoarece distanța de frânare crește pe carosabilul ud.

De asemenea, este important să păstrați o distanță mai mare față de vehiculele din față.

Evitați acvaplanarea

Carosabilul ud poate provoca acvaplanare – fenomenul prin care anvelopele pierd contactul cu drumul. Pentru a evita acest risc, reduceți viteza, verificați periodic starea anvelopelor și evitați schimbările bruște de direcție sau frânările bruste.

Folosirea corectă a luminilor

Asigurați-vă că farurile, luminile de întâlnire și luminile de ceață sunt în stare bună de funcționare și le utilizați corect. În caz de ploaie, luminile de întâlnire trebuie pornite chiar și pe timp de zi, pentru a crește vizibilitatea vehiculului dvs. pentru ceilalți participanți la trafic.

Evitați manevrele bruște

În condiții de carosabil umed, vehiculul poate răspunde mai lent la manevre. Evitați accelerațiile, frânările și virajele bruște, care pot duce la pierderea controlului asupra mașinii.

Asigurați-vă că ștergătoarele funcționează corespunzător

Verificați starea ștergătoarelor de parbriz și asigurați-vă că acestea funcționează eficient. Un parbriz curat și lipsit de urme este esențial pentru o vizibilitate optimă.

Folosiți sistemul de ventilație sau dezaburire

Pentru a evita aburirea geamurilor, folosiți sistemul de ventilație sau funcția de dezaburire a parbrizului, mai ales atunci când temperaturile exterioare sunt scăzute.

Atenție sporită la trecerile de pietoni

Pe timp de ploaie, pietonii pot fi mai greu de observat. Reduceți viteza în apropierea trecerilor de pietoni și acordați-le prioritate.

Siguranța în trafic depinde nu doar de condițiile drumului, ci și de comportamentul responsabil al fiecărui conducător auto. Respectarea acestor recomandări simple poate preveni accidentele și poate contribui la un trafic mai sigur, chiar și în condiții de vreme nefavorabilă.