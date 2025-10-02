- Publicitate -

Vreme severă în Prahova. Ce recomandă polițiștii șoferilor

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

În contextul alertelor meteorologice care vizează județul Prahova, polițiștii fac o serie de recomandări șoferilor. Vă reamintim că în orele următoare sun așteptate ploi torențiale în întreaga țara și temperaturi scăzute.

- Publicitate -

Din articol

Prahova se afla sub cod portocaliu de averse și se vor acumula cantități de apă de 70…80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

Citește și: Noi avertizări meteo. Prahova sub cod portocaliu de ploi

În zonele montane nu este exclusă formarea poleiului, în stațiunile de pe Valea Prahovei fiind prognozate minime de 0 grade Celsius.

Viața Prahovei

Începe intabularea gratuită a imobilelor din Filipeștii de Pădure

La Filipeștii de Pădure a început proiectul de intabulare gratuită, la finalul căruia propritarii vor primi un extras de carte funciară. Au fost preluate lucrările...
- Publicitate -

Astfel, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova recomandă conducătorilor auto să aibă în vedere condițiile meteorologice atunci când pornesc la drum și să adopte o conduită preventivă la volan pe toată durata deplasării.

Pe timp de ploaie, riscul producerii accidentelor rutiere crește semnificativ din cauza vizibilității reduse și a carosabilului alunecos”

Reducerea vitezei

În condiții de ploaie, este esențial să circulați cu o viteză mai redusă decât limita maximă admisă, deoarece distanța de frânare crește pe carosabilul ud.

- Publicitate -

De asemenea, este important să păstrați o distanță mai mare față de vehiculele din față.

Evitați acvaplanarea

Carosabilul ud poate provoca acvaplanare – fenomenul prin care anvelopele pierd contactul cu drumul. Pentru a evita acest risc, reduceți viteza, verificați periodic starea anvelopelor și evitați schimbările bruște de direcție sau frânările bruste.

Folosirea corectă a luminilor

Asigurați-vă că farurile, luminile de întâlnire și luminile de ceață sunt în stare bună de funcționare și le utilizați corect. În caz de ploaie, luminile de întâlnire trebuie pornite chiar și pe timp de zi, pentru a crește vizibilitatea vehiculului dvs. pentru ceilalți participanți la trafic.

Auto-moto

Accident rutier pe DN1A, la Cocorăștii Colț. Trafic restricționat

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați, la data de 3 octombrie 2025 despre producerea unui accident rutier pe DN1A, în localitatea Cocorăștii...
- Publicitate -

Evitați manevrele bruște

În condiții de carosabil umed, vehiculul poate răspunde mai lent la manevre. Evitați accelerațiile, frânările și virajele bruște, care pot duce la pierderea controlului asupra mașinii.

Asigurați-vă că ștergătoarele funcționează corespunzător

Verificați starea ștergătoarelor de parbriz și asigurați-vă că acestea funcționează eficient. Un parbriz curat și lipsit de urme este esențial pentru o vizibilitate optimă.

Folosiți sistemul de ventilație sau dezaburire

Pentru a evita aburirea geamurilor, folosiți sistemul de ventilație sau funcția de dezaburire a parbrizului, mai ales atunci când temperaturile exterioare sunt scăzute.

- Publicitate -

Atenție sporită la trecerile de pietoni

Pe timp de ploaie, pietonii pot fi mai greu de observat. Reduceți viteza în apropierea trecerilor de pietoni și acordați-le prioritate.

Siguranța în trafic depinde nu doar de condițiile drumului, ci și de comportamentul responsabil al fiecărui conducător auto. Respectarea acestor recomandări simple poate preveni accidentele și poate contribui la un trafic mai sigur, chiar și în condiții de vreme nefavorabilă.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
Exclusiv

Cum e viața la periferia Ploieștiului

4
La marginea Ploieștiului, în cartierele Mimiu, Bereasca, Mitică Apostol...
Exclusiv

Instanța refuză prescripția în dosarul fraudei electorale de la Ciorani

1
Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat într-o încheiere cu...
Exclusiv

Golire parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu

2
Specialiștii Apelor Române au început golirea parțială și controlată...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Versurile lui Flick, Domnul Rimă pentru colegii de liceu din Câmpina

0
Sebastian Andrei Filcea, cunoscut de  o țară întreagă drept...
Eveniment

Degajări de copaci, în Prahova, din cauza ploii și vijeliilor

0
Luna octombrie a adus vreme rea în Prahova. Inspectoratul...
Locuri de Muncă

Cauți un job mai bun? NN Asigurări de Viață participă la Bursa Angajatorilor

0
Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de...
Social

Riscul social media apare când înlocuiește interacțiunile reale

0
Rețelele de socializare au devenit parte integrantă a vieților...
Eveniment

„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

0
Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

4
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

6
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

7
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Accident rutier pe DN1A, la Cocorăștii Colț. Trafic restricționat

Ciprian Pap -
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați, la...

Drumul fără griji: cum alegi cauciucurile potrivite pentru toate anotimpurile

David Mihalache -
Indiferent de sezon, siguranța la volan începe cu alegerea...

Trafic restricționat pe DN 1, la Tâncăbești, din cauza unui incendiu

Marius Nica -
Duminică dimineață, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN...

Schimbări la înmatricularea mașinilor. Procedura “sfârșit de serie”

Ștefan Vlăsceanu -
O serie de modificări legislative au devenit aplicabile de...
- Publicitate -

Accident rutier în Vălenii de Munte. Trei tinere au ajuns la spital

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs, noaptea trecută, în jurul...

Trecerile la nivel cu calea ferată, un pericol. Reacția CFR

Marius Nica -
După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul Șoferii își...

Atenție! Platformă falsă pentru înscrierea programul Rabla Auto

Ștefan Vlăsceanu -
Ministerul Mediului atrage atenție asupra existenței unei platforme false...

Accident pe DN 1, la Potigrafu

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs în această seară, pe...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean