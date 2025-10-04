- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Când scăpăm de ploi în Prahova. Cum va fi vremea în octombrie

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Vremea s-a menținut cu mult mai rece în această perioadă, iar în zona de munte iarna și-a intrat în drepturi. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. La Ploiești, mercurul în termometre nu va depăși 14 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor menține la 8 grade Celsius.

- Publicitate -

Din articol

Prahova se află în continuare sub o atenționare de vreme rece, ploi torențiale, vânt și ninsori în zona de munte.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, temperatura maximă anunțată se menține la valori cu mult mai scăzute față de cele normale pentru această perioadă.

Sport

Petrolul Ploiești, victorie în deplasare la FC Argeș

Petrolul Ploiești a obținut o nouă victorie în Superliga României, învingându-i în deplasare pe FC Argeș, scor 0-1. Singurul gol al partidei a fost...
- Publicitate -

În schimb, temperatura minimă va fi de 8 grade Celsius, cu 3 grade mai mult față de valorile anunțate pentru data de sâmbătă, 4 octombrie.

Valul de ploi va continua și săptămâna viitoare, dar cu o intensitate mai mică față de finalul acestei săptămâni.

Cum va fi vremea la munte în Prahova

La munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vremea se menține extrem de rece. Tmperatura maximă va fi, sâmbătă, 4 octombrie, de -3 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă se menține la -8… -7 grade Celsius.

- Publicitate -

La Cota 2.000 din Sinaia, nu vor lipsi ninsorile, iar pe parcursul săptămânii viitoare este anunțat un nou val de ploi.

Cum va fi vremea în săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Viața Prahovei

Începe intabularea gratuită a imobilelor din Filipeștii de Pădure

La Filipeștii de Pădure a început proiectul de intabulare gratuită, la finalul căruia propritarii vor primi un extras de carte funciară. Au fost preluate lucrările...
- Publicitate -

Cum va fi vremea în săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

- Publicitate -

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea în săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

0
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
Exclusiv

Cum e viața la periferia Ploieștiului

4
La marginea Ploieștiului, în cartierele Mimiu, Bereasca, Mitică Apostol...
Exclusiv

Instanța refuză prescripția în dosarul fraudei electorale de la Ciorani

1
Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat într-o încheiere cu...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM

0
Nicușor Dan a promulgat legea cu privire la activitatea...
Sport

Petrolul Ploiești, victorie în deplasare la FC Argeș

0
Petrolul Ploiești a obținut o nouă victorie în Superliga...
Travel&Lifestyle

Cum prinzi cel mai bun preț pentru o vacanță all inclusive

0
Tot mai mulți turiști se arată nemulțumiți de prețurile...
Eveniment

Copil de 12 ani, lăsat la volan de tatăl său. Reacția Poliției Prahova

0
Pe internet au apărut imagini cu un copil aflat...
Sport

„Trofeul Prahovei” la gimnastică, la Ploiești

0
Sala „Leonard Doroftei”, găzduiește, sâmbătă, începând cu ora 09.00,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

6
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

7
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

7
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Începe intabularea gratuită a imobilelor din Filipeștii de Pădure

Raluca Șerban -
La Filipeștii de Pădure a început proiectul de intabulare...

Vreme rece, ploi și ninsori la munte în Prahova

Roxana Tănase -
Vremea rece s-a instalat de câteva zile în Prahova,...

Localnicii din Târgșoru Vechi pot ridica extrasele de carte funciară

Observatorul Prahovean -
Primăria Târgșoru Vechi îi anunță pe localnici că, odată...

Victorii la handbal și fotbal pentru sportivii CS Ariceștii Rahtivani

Loredana Toader -
Clubul Sportiv C.S. Ariceștii Rahtivani a avut parte de...
- Publicitate -

Lucrări finalizate în Puchenii Mari la intersecția DJ 140 cu DN1

Observatorul Prahovean -
Sfârșitul lunii septembrie aduce o veste importantă pentru locuitorii...

Vreme rece, ploi și ninsori la munte în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o...

Ploi și temperaturi de 5 grade la Ploiești. Ninsori la munte

Roxana Tănase -
Vremea se va menține mai rece față de normalul...

Cine sunt câștigătorii invitațiilor la Karpatia Horse Show

Raluca Șerban -
Observatorul Prahovean, în parteneriat cu Karpatia Horse Show, a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean