Când scăpăm de ploi în Prahova. Cum va fi vremea în octombrie

Vremea s-a menținut cu mult mai rece în această perioadă, iar în zona de munte iarna și-a intrat în drepturi. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. La Ploiești, mercurul în termometre nu va depăși 14 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor menține la 8 grade Celsius.

Prahova se află în continuare sub o atenționare de vreme rece, ploi torențiale, vânt și ninsori în zona de munte.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, temperatura maximă anunțată se menține la valori cu mult mai scăzute față de cele normale pentru această perioadă.

În schimb, temperatura minimă va fi de 8 grade Celsius, cu 3 grade mai mult față de valorile anunțate pentru data de sâmbătă, 4 octombrie.

Valul de ploi va continua și săptămâna viitoare, dar cu o intensitate mai mică față de finalul acestei săptămâni.

Cum va fi vremea la munte în Prahova

La munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vremea se menține extrem de rece. Tmperatura maximă va fi, sâmbătă, 4 octombrie, de -3 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă se menține la -8… -7 grade Celsius.

La Cota 2.000 din Sinaia, nu vor lipsi ninsorile, iar pe parcursul săptămânii viitoare este anunțat un nou val de ploi.

Cum va fi vremea în săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea în săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.