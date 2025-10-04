Concurs de poezie dedicat elevilor la Ploiești. Cum te înscrii

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” organizează cea de-a XXIII-a ediție a Concursului Național de Poezie „Iulia Hașdeu” – proiect cultural dedicat liceenilor (cursuri de zi) din România.

Înscrierea participanților se face exclusiv online, în perioada 1-8 octombrie 2025. Formularul poate fi accesat de pe paginile de socializare ale instituției (Facebook, Instagram) și de pe site-ul oficial: https://casadecultura.ro .

Participanții să transmită între 3 și 5 poezii proprii, redactate în Times New Roman, font 12, cu diacritice, la un rând, fiecare poezie fiind semnată.

Concursul rămâne fidel misiunii sale de a descoperi și de a promova tinerii talentați, oferindu-le șansa de a cunoaște opera și personalitatea Iuliei Hașdeu, precum și istoria fascinantă a familiei Hașdeu.

Festivitatea de premiere va avea loc pe 21 octombrie 2025, ora 12.00, la sediul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești (Piața Eroilor nr. 1A, etaj 7).

Câștigătorii vor fi recompensați cu diplome și premii în bani.

Calendarul concursului:

Înscrieri: 1-8 octombrie 2025

Premiere: 21 octombrie 2025 – ora 12:00 – Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, str. Piața Eroilor nr. 1A, etaj 7, Ploiești.