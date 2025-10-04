- Publicitate -

Concurs de poezie dedicat elevilor la Ploiești. Cum te înscrii

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” organizează cea de-a XXIII-a ediție a Concursului Național de Poezie „Iulia Hașdeu” – proiect cultural dedicat liceenilor (cursuri de zi) din România.

Înscrierea participanților se face exclusiv online, în perioada 1-8 octombrie 2025. Formularul poate fi accesat de pe paginile de socializare ale instituției (Facebook, Instagram) și de pe site-ul oficial: https://casadecultura.ro .

Participanții să transmită între 3 și 5 poezii proprii, redactate în Times New Roman, font 12, cu diacritice, la un rând, fiecare poezie fiind semnată.

Concursul rămâne fidel misiunii sale de a descoperi și de a promova tinerii talentați, oferindu-le șansa de a cunoaște opera și personalitatea Iuliei Hașdeu, precum și istoria fascinantă a familiei Hașdeu.

Auto-moto

Vremea s-a răcit brusc. Anunțul RAR despre anvelopele de iarnă

Reprezentanții RAR România fac o serie de precizări cu privire la echipare mașinilor cu anvelope de iarnă, în contextul în care temperaturile au scăzut...
Festivitatea de premiere va avea loc pe 21 octombrie 2025, ora 12.00, la sediul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești (Piața Eroilor nr. 1A, etaj 7).

Câștigătorii vor fi recompensați cu diplome și premii în bani.

Calendarul concursului:
Înscrieri: 1-8 octombrie 2025
Premiere: 21 octombrie 2025 – ora 12:00 – Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, str. Piața Eroilor nr. 1A, etaj 7, Ploiești.











