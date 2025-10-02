- Publicitate -

”Bună mama”. Escrocheria prin SMS și whatsapp

O cititoare ne-a sesizat că a primit pe whatsapp un mesaj în spatele căruia se ascunde o nouă escrocherie.

SMS cu link de whatsapp

”Bună mamă, telefonul meu este stricat” este mesajul primit prin SMS de pe un număr necunoscut, care conține un link. Odată ce ați răspuns la mesaj conform cererii, escrocul va solicita bani sau ajutor pentru efectuarea unei plăți.

Cum să recunoașteți o înșelătorie de tipul „Bună, mamă”

Potrivit specialiștilor de la Bitdefender, deși formularea exactă poate diferi – și uneori ia forma unui mesaj „Bună, tată” – aceste mesaje false urmează un tipar. Următoarele indicii pot semnala un mesaj înșelător:

Apelul provine de la un număr de telefon necunoscut
Susține că este o urgență și cere ajutor imediat
Oferă un motiv suspect pentru utilizarea unui număr de telefon necunoscut
Solicită transfer de bani
Ce să faceți dacă primiți un mesaj suspect pe WhatsApp

Eveniment

DIICOT. Bărbat reținut pentru acte de terorism în România

Un bărbat, în vârstă de 33 de ani, a fost reținut, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de acte de terorism. Din probatoriul administrat,...
Dacă primiți un mesaj text sau audio suspect de la un număr necunoscut, cel mai important lucru este să nu răspundeți sau să sunați înapoi. În schimb, verificați cu copilul vostru sunând la numărul lor „vechi”. Nu vă panicați dacă nu răspund imediat; discutați cu alți membri ai familiei și așteptați să fiți sunați înapoi.

În niciun caz nu trebuie să transferați bani, să trimiteți un card cadou, să împărtășiți un cod de securitate sau să vă lăsați presat să luați orice altă acțiune.

În cele din urmă, ar trebui să blocați escrocul pentru a nu vă mai putea trimite mesaje noi. Pentru a face acest lucru, deschideți conversația WhatsApp cu numărul necunoscut și atingeți Blocare. De asemenea, puteți raporta contactul atingând Raportați contactul > Blocare.

