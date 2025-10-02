- Publicitate -
Admitere la Școala de Pompieri de la Boldești. Calendarul examenelor

 Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecția Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești a anunțat calendarul de admitere pentru sesiunea septembrie – decembrie 2025.

Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti are repartizate, pentru sesiunea septembrie-decembrie 2025, 300 de locuri.

  • Calificarea „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă” – 275 de locuri;
  • Calificarea „subofiţer administrativ” – 25 de locuri.

Calendarul concursului de admitere

  • până pe 17 octombrie 2025 (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică) – depunerea cererilor de înscriere (completate de către candidați în mod lizibil și semnate);
  • până la data de 03 noiembrie 2025 – depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare;
  • 07 – 12 noiembrie 2025 – susținerea probei de evaluare a performanței fizice, la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”, conform planificării;
  • 15 noiembrie 2025 – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”;
  • 24 noiembrie – 19 decembrie 2025 – examinarea medicală (pentru candidații care se încadrează în numărul total de locuri scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor finale);
  • Până la data de 24 decembrie 2025 – termen de afișare a rezultatelor finale pe site-ul școlii. Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiști din cadrul MAI, în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare.

Detalii privind desfășurarea concursului de admitere le găsiți pe site-ul școlii www.scoaladepompieri.ro/admitere.

