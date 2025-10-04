Când trecem la ora de iarnă. Impactul asupra organismului

România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025. Ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 04.00 va deveni ora 03.00.

Trecerea oficială la ora de iarnă marchează revenirea la timpul standard, potrivit Timeanddate.com. Practic, câștigăm o oră de somn și avem parte de cea mai lungă zi din an, moment simbolic ce marchează începutul sezonului rece.

Această ajustare este stabilită la nivel european și se aplică uniform în toate țările membre ale Uniunii Europene, pentru a păstra coerența programelor și sincronizarea activităților transfrontaliere, notează stirileprotv.ro.

Deși pare o formalitate, trecerea la ora de iarnă poate avea efecte clare asupra organismului. Soarele răsare mai devreme, lucru benefic pentru cei activi dimineața, dar apusul are loc mai repede, reducând timpul petrecut în lumină naturală. Acest lucru poate afecta nivelul de energie și calitatea somnului.

Specialiștii atrag atenția că modificarea ritmului circadian (ceasul biologic) necesită câteva zile de adaptare, iar o rutină echilibrată poate ajuta corpul să se alinieze mai ușor la noul program, mai precizează sursa citată.