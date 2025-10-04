Petrolul Ploiești, victorie în deplasare la FC Argeș

Petrolul Ploiești a obținut o nouă victorie în Superliga României, învingându-i în deplasare pe FC Argeș, scor 0-1. Singurul gol al partidei a fost marcat de Chică-Roșă.
Petroliștii au obținut în această seara a doua victorie din campionatul intern și se află în acest moment pe poziția a 14-a cu nouă puncte.
Prima ocazie mare a meciului a apărut spre finalul primei reprize, atunci când Chică-Roșă l-a angajat pe Sălceanu, însă acesta a lovit „transversala”.
În repriza secundă însă, rolurile au fost inversate, Sălceanu i-a centrat lui Chică-Roșă, iar acesta a reușit să finalizeze, deblocând tabela.
Lupii Galbeni au reușit să se apere exemplat, iar Argeșul nu a reușit să egaleze până la finalul meciului, astfel obținând cele trei puncte.
Echipele de start
FC Argeș: D. Lazar – Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu, Sierra, Blagaic, Caio, Matos, Bettaieb
Rezerve: Straton, Borța, Orozco, Garutti, Tchassem, Seto, Rață, R. Popescu, R. Moldoveanu, Pîrvu, Brobbey, Manole
Antrenor: Bogdan Andone
Petrolul Ploiești: Bălbărău – Roche, Papp, Prce – Veiga, Dongmo, Jyry, Mateiu, Sălceanu – Chică Roșă, Grozav
Rezerve: Krell, B. Marian, Soares, Tolea, Hanca, Boțogan, Doukansy, I. Paraschiv, Correia, V. Gheorghe, Doumtsios
Antrenor: Eugen Neagoe