Sursa foto: Facebook Petrolul Ploiești

Petrolul Ploiești, victorie în deplasare la FC Argeș

David Mihalache
Petrolul Ploiești a obținut o nouă victorie în Superliga României, învingându-i în deplasare pe FC Argeș, scor 0-1. Singurul gol al partidei a fost marcat de Chică-Roșă.

Petroliștii au obținut în această seara a doua victorie din campionatul intern și se află în acest moment pe poziția a 14-a cu nouă puncte.

Prima ocazie mare a meciului a apărut spre finalul primei reprize, atunci când Chică-Roșă l-a angajat pe Sălceanu, însă acesta a lovit „transversala”.

În repriza secundă însă, rolurile au fost inversate, Sălceanu i-a centrat lui Chică-Roșă, iar acesta a reușit să finalizeze, deblocând tabela.

Lupii Galbeni au reușit să se apere exemplat, iar Argeșul nu a reușit să egaleze până la finalul meciului, astfel obținând cele trei puncte.

Echipele de start

FC Argeș: D. Lazar – Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu, Sierra, Blagaic, Caio, Matos, Bettaieb
Rezerve: Straton, Borța, Orozco, Garutti, Tchassem, Seto, Rață, R. Popescu, R. Moldoveanu, Pîrvu, Brobbey, Manole
Antrenor: Bogdan Andone

Petrolul Ploiești: Bălbărău – Roche, Papp, Prce – Veiga, Dongmo, Jyry, Mateiu, Sălceanu – Chică Roșă, Grozav
Rezerve: Krell, B. Marian, Soares, Tolea, Hanca, Boțogan, Doukansy, I. Paraschiv, Correia, V. Gheorghe, Doumtsios
Antrenor: Eugen Neagoe

