Petrolul Ploiești, victorie în deplasare la FC Argeș

Petrolul Ploiești a obținut o nouă victorie în Superliga României, învingându-i în deplasare pe FC Argeș, scor 0-1. Singurul gol al partidei a fost marcat de Chică-Roșă.

- Publicitate -

Petroliștii au obținut în această seara a doua victorie din campionatul intern și se află în acest moment pe poziția a 14-a cu nouă puncte.

Prima ocazie mare a meciului a apărut spre finalul primei reprize, atunci când Chică-Roșă l-a angajat pe Sălceanu, însă acesta a lovit „transversala”.

În repriza secundă însă, rolurile au fost inversate, Sălceanu i-a centrat lui Chică-Roșă, iar acesta a reușit să finalizeze, deblocând tabela.

Eveniment Infracțiuni rutiere în Prahova depistate de polițiști Polițiștii rutieri din Prahova au depistat vineri, mai multe infracțiuni rutiere comise de șoferi beți sau fără permis. „La data de 3 octombrie 2025, în...

- Publicitate -

Lupii Galbeni au reușit să se apere exemplat, iar Argeșul nu a reușit să egaleze până la finalul meciului, astfel obținând cele trei puncte.

Echipele de start

FC Argeș: D. Lazar – Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu, Sierra, Blagaic, Caio, Matos, Bettaieb

Rezerve: Straton, Borța, Orozco, Garutti, Tchassem, Seto, Rață, R. Popescu, R. Moldoveanu, Pîrvu, Brobbey, Manole

Antrenor: Bogdan Andone

- Publicitate -

Petrolul Ploiești: Bălbărău – Roche, Papp, Prce – Veiga, Dongmo, Jyry, Mateiu, Sălceanu – Chică Roșă, Grozav

Rezerve: Krell, B. Marian, Soares, Tolea, Hanca, Boțogan, Doukansy, I. Paraschiv, Correia, V. Gheorghe, Doumtsios

Antrenor: Eugen Neagoe