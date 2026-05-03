Cum s-a produs accidentul de pe A3. Șase mașini au fost implicate

Un accident rutier în care au fost implicate șase autovehicule s-a produs pe autostrada A3, la kilometrul 48, pe sensul de mers spre București. Potrivit primelor cercetări ale polițiștilor, cauza ar fi fost nepăstrarea distanței de siguranță între mașini.

- Publicitate -

Accident în lanț pe A 3

Un accident rutier s-a produs pe autostrada A3, la kilometrul 48, pe sensul de mers către București.

Din cercetările preliminare efectuate de polițiști a rezultat că în evenimentul rutier au fost implicate șase autovehicule, care circulau pe aceeași direcție de mers.

- Publicitate -

Potrivit primelor informații, accidentul s-ar fi produs pe fondul nepăstrării distanței de siguranță între autovehicule.

O persoană a fost transportată la spital

În urma accidentului, o persoană în vârstă de 54 de ani a avut nevoie de evaluare medicală de specialitate și a fost transportată la spital.

Toți conducătorii auto implicați, cu vârste cuprinse între 22 și 59 de ani, au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

- Publicitate -

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.