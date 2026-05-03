Cum s-a produs accidentul de pe A3. Șase mașini au fost implicate

Un accident rutier în care au fost implicate șase autovehicule s-a produs pe autostrada A3, la kilometrul 48, pe sensul de mers spre București. Potrivit primelor cercetări ale polițiștilor, cauza ar fi fost nepăstrarea distanței de siguranță între mașini.
Accident în lanț pe A 3
Din cercetările preliminare efectuate de polițiști a rezultat că în evenimentul rutier au fost implicate șase autovehicule, care circulau pe aceeași direcție de mers.
Potrivit primelor informații, accidentul s-ar fi produs pe fondul nepăstrării distanței de siguranță între autovehicule.
O persoană a fost transportată la spital
În urma accidentului, o persoană în vârstă de 54 de ani a avut nevoie de evaluare medicală de specialitate și a fost transportată la spital.
Toți conducătorii auto implicați, cu vârste cuprinse între 22 și 59 de ani, au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.
În cauză a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.