Cum prinzi cel mai bun preț pentru o vacanță all inclusive

Tot mai mulți turiști se arată nemulțumiți de prețurile pe care le primesc atunci când își caută vacanța ideală. Majoritatea dau vina pe agențiile de turism, considerându-le neserioase, mai ales în privința vacanțelor all inclusive, care au în componență transport, cazare și masă.

„Am cerut o ofertă de preț pentru un hotel în Turcia, transport cu avionul, pentru august 2025, încă din luna ianuarie. Agenția mi-a făcut o ofertă, am discutat cu familia și cu prietenii și, în două zile, am acceptat și am solicitat să ni se facă factură. Surprinzător, am fost anunțat că valoarea pachetului s-a mărit cu 60 de euro de persoană. Păi cum vine asta?!?!?”, s-a arătat nemulțumit un turist ploieștean.

Sistemele de rezervare s-au schimbat în ultimii ani, aceasta este realitatea. După pandemia de Covid din 2020-2021, când întreaga industrie de turism din întreaga lume s-a blocat, atunci când s-a revenit, a avut loc un fel de „reset” al întregului angrenaj.

Astfel, dacă în urmă cu câțiva ani, rezervările erau clare, după pandemie totul s-a schimbat, totul este dinamic.

Cum era înainte de pandemie

Înainte de pandemie, mai ales în ceea ce privește turismul tip „allinclusive”, lucrurile erau clar: existau oferte „early booking”, diferențiate, iar prețul era același, indiferent de când făceai rezervarea.

„De exemplu, în luna decembrie, prețul era același pentru toate pachetele achitate în acea lună, indiferent dacă achitai pe 2 decembrie sau pe 29 decembrie. Beneficiai de același preț.

