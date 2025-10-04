Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM

Nicușor Dan a promulgat legea cu privire la activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una din legile importante din cel de-al doilea pachet de reforme asumat de Guvern.

Actul normativ a trecut fără obiecții de Curtea Constituțională și are rolul de a asigura o funcționare echilibrată a pieței energiei, a celei financiare și a sectorului telecomunicațiilor.

„Am promulgat astăzi Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din pachetul doi de reforme asumate de Guvern. Actul normativ a trecut fără probleme de filtrul Curții Constituționale și prevede măsuri privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, astfel încât piața energiei, cea financiară și a telecomunicațiilor să funcționeze fără excese.

Este un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp și pentru a gestiona cu mult mai multă atenție resursele publice. Într-o perioadă în care mulți români fac eforturi și sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”, a transmis șeful statului.

Legea aduce schimbări semnificative în structura și funcționarea celor trei autorități: reducerea schemelor de personal supradimensionate, eliminarea privilegiilor salariale nejustificate și introducerea unor reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile. Scopul acestor măsuri este de a menține eficiența instituțiilor, dar într-un cadru compatibil cu realitățile economice ale țării.

CCR a arătat că Guvernul a reglementat eficientizarea activităţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi a justificat atât urgenţa, cât şi necesitatea adoptării legii.

Legea stabilește că până la data de 30 octombrie 2025 conducerile ANRE, ASF și ANCOM vor prezenta în cadrul Comisiilor parlamentare reunite de buget-finanție și muncă, un raport cu noua organigramă a autorităților.

Noile organigrame trebuie să orevadă reducerea cu 30% a posturilor din structurile care oferă suport administrativ, logistic şi operaţional pentru desfăşurarea activităţii principale și cu 10% a posturilor de specialitate.

Până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, preşedinţii şi vicepreşedinţii ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime.