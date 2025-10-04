Infracțiuni rutiere în Prahova depistate de polițiști

Polițiștii rutieri din Prahova au depistat vineri, mai multe infracțiuni rutiere comise de șoferi beți sau fără permis.

„La data de 3 octombrie 2025, în jurul orei 07:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Comarnic, au fost sesizați prin intermediul SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, pe strada Ghiosești din oraș.

La fața locului, polițiștii au identificat conducătorul auto, în persoana unui bărbat de 73 de ani, din orașul Comarnic, care ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în zidul de susținere al unui pod.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Comarnic, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Național 1, la data de 3 octombrie a.c., în jurul orei 14:45, au oprit pentru control un autoturism.

În urma verificărilor efectuate, aceștia au identificat conducătorul auto în persoana unui bărbat de 54 de ani, din orașul Comarnic și întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Comarnic, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada Bătrîioarei din oraș, la data de 3 octombrie a.c., în jurul orei 21:00, au oprit pentru control un autoturism.

În urma verificărilor efectuate, aceștia au identificat conducătorul auto în persoana unui bărbat de 41 de ani, din orașul Comarnic și întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, a transmis IPJ Prahova într-un comunicat.