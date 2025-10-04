- Publicitate -

Infracțiuni rutiere în Prahova depistate de polițiști

David Mihalache
Autor: David Mihalache

Data:

Lasă un comentariu

Polițiștii rutieri din Prahova au depistat vineri, mai multe infracțiuni rutiere comise de șoferi beți sau fără permis.

- Publicitate -

„La data de 3 octombrie 2025, în jurul orei 07:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Comarnic, au fost sesizați prin intermediul SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, pe strada Ghiosești din oraș.

La fața locului, polițiștii au identificat conducătorul auto, în persoana unui bărbat de 73 de ani, din orașul Comarnic, care ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în zidul de susținere al unui pod.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Locuri de Muncă

Posturi vacante la primării din Prahova

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs de primării din Prahova. Pe listă figurează posturile de referent, muncitor necalificat, învățător, inspector, șofer...
- Publicitate -

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Comarnic, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Național 1, la data de 3 octombrie a.c., în jurul orei 14:45, au oprit pentru control un autoturism.

În urma verificărilor efectuate, aceștia au identificat conducătorul auto în persoana unui bărbat de 54 de ani, din orașul Comarnic și întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

- Publicitate -

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Comarnic, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada Bătrîioarei din oraș, la data de 3 octombrie a.c., în jurul orei 21:00, au oprit pentru control un autoturism.

Eveniment

Copil de 12 ani, lăsat la volan de tatăl său. Reacția Poliției Prahova

Pe internet au apărut imagini cu un copil aflat la volanul unei mașini, și filmat de tatăl său în timp ce conducea pe un...
- Publicitate -

În urma verificărilor efectuate, aceștia au identificat conducătorul auto în persoana unui bărbat de 41 de ani, din orașul Comarnic și întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, a transmis IPJ Prahova într-un comunicat.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

0
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
Exclusiv

Cum e viața la periferia Ploieștiului

4
La marginea Ploieștiului, în cartierele Mimiu, Bereasca, Mitică Apostol...
Exclusiv

Instanța refuză prescripția în dosarul fraudei electorale de la Ciorani

1
Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat într-o încheiere cu...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM

0
Nicușor Dan a promulgat legea cu privire la activitatea...
Sport

Petrolul Ploiești, victorie în deplasare la FC Argeș

0
Petrolul Ploiești a obținut o nouă victorie în Superliga...
Travel&Lifestyle

Cum prinzi cel mai bun preț pentru o vacanță all inclusive

0
Tot mai mulți turiști se arată nemulțumiți de prețurile...
Eveniment

Copil de 12 ani, lăsat la volan de tatăl său. Reacția Poliției Prahova

0
Pe internet au apărut imagini cu un copil aflat...
Sport

„Trofeul Prahovei” la gimnastică, la Ploiești

0
Sala „Leonard Doroftei”, găzduiește, sâmbătă, începând cu ora 09.00,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

6
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

7
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

7
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Copil de 12 ani, lăsat la volan de tatăl său. Reacția Poliției Prahova

David Mihalache -
Pe internet au apărut imagini cu un copil aflat...

Când trecem la ora de iarnă. Impactul asupra organismului

Luiza Toboc -
România va trece la ora de iarnă în noaptea...

Clubul de astronomie al C.N. „Mihai Viteazul” strălucește în Japonia

Luiza Toboc -
Clubul de Astronomie CASSIOPEIA al C.N. „Mihai Viteazul”din Ploiești...

Accident rutier între o mașină și un autocar, la Sinaia

David Mihalache -
Un accident rutier în care au fost implicate un...
- Publicitate -

Intervenție salvamont. Turiști israelieni rătăciți în Bucegi

Ștefan Vlăsceanu -
În ciuda avertismentelor cu privire la stare vremii, doi...

Fermierii prahoveni vor analiza cost–beneficiu a Sistemului Antigrindină

Corina Matei -
Deși Sistemul Antigrindină este în prezent oprit, fermierii prahoveni...

Versurile lui Flick, Domnul Rimă, pentru colegii de liceu din Câmpina

Luiza Toboc -
Sebastian Andrei Filcea, cunoscut de  o țară întreagă drept...

Degajări de copaci, în Prahova, din cauza ploii și vijeliilor

Luiza Toboc -
Luna octombrie a adus vreme rea în Prahova. Inspectoratul...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean