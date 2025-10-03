- Publicitate -
Noi imagini de pe lotul 3 din Autostrada A7 Ploiești – Buzău

 Au apărut noi imagini de pe lotul 3 Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei A7 Ploiești – Buzău. Cadrele au fost postate pe Youtube, pe contul Răducu P Drum,  prezentarea stadiului lucrărilor pe lotul 3 fiind realizată de inginerul Alexandru Badea.

„Lotul trei are o lungime de 13,9 km între localitatea Pietroasele și municipiul Buzău. Acesta este format din două noduri rutiere majore Spătaru și Buzău, precum și mai multe pasaje peste DN2B, peste DJ 203 D și desigur viaductul peste calea ferată și triaj. Avem un spații de servicii tip S3.

Lucrările principale sunt construcția a două noduri rutiere majore, Spătaru și Buzău, structuri de poduri și pasaje peste drumurile existente și căile ferate, lucrări de trasamente, fundații și stabilizări, lucrări de drenaj și colectare a apelor, sisteme ITS și iluminat în nodurile rutiere. Scopul acestuia este fluidizare a traficului, reducerea timpilor de călătorie și creșterea siguranței rutiere pe coridorul Sud-Nord a României.

Beneficiile principale vor fi că va prelua traficul greu de pe DN2, reducând presiune asupra localităților pe care le le traversează și va oferi o legătură modernă și rapidă spre municipiul Buzău și mai departe spre Moldova. Lucrările au început în martie 2024 și urmează să se finalizeze la finalul acestui an”, a spus inginerul Alexandru Badea, citata de economedia.ro.

Citește și: Stadiul lucrărilor pe A7 Pietroasele-Buzău [VIDEO]

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a precizat, săptămâna trecută,  că stadiul fizic al lucrărilor pe şantierul lotului Pietroasele – Municipiul Buzău al autostrăzii Ploieşti-Buzău a ajuns la 81%.

Autostrada Ploiești-Buzău:

Lot 1 Dumbrava (A3) – Mizil, 21,00km. Castigator desemnat in aprilie 2022: Asocierea Impressa Pizzarotti & C SPA – Pizzarotti SA – Retter Project Management SRL, Pret: 1.468.550.055,22 lei fara TVA, durata de executie 20 de

Lot 2 Mizil – Pietroasele, 28,35km. Castigator desemnat in februarie 2022: Asocierea Coni SRL – Trace Group. Pret: 1,25 miliarde lei fara TVA, durata executie: 20 luni. Contract semnat in iunie 2022. Termen deschidere: 2025, lucrări nefinalizate

Lot 3 Pietroasele – Buzau, 13,90km. Castigator desemnat in octombrie 2023: Asocierea Nurol Inşaat Ve Ticaret A.S. (lider) – Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.S., pret: 1,09 miliarde lei (fara TVA). Durata executie: 20 luni. Contract semnat in noiembrie 2023. Termen de deschidere: 2025

- Publicitate -

- Publicitate -

