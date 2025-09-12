Stadiul lucrărilor pe A7 Pietroasele-Buzău [VIDEO]

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță evoluția pe Lotul 3 al autostrăzii A7, cuprins între localitatea Pietroasele și municipiul Buzău. (VIDEO la finalul articolului)
Lotul 3 are o lungime de 13,9 kilometri și este executat de asocierea Nurol Inșaat Ve Ticaret Anonim Șirketi – Makyol Inșaat Sanayi Turizm Ve Ticaret Anonim Șirketi
„La acest moment, lucrările au atins un stadiu de execuție de 77%, ceea ce confirmă faptul că proiectul se desfășoară în ritm susținut și conform graficului de execuție.
Mobilizarea antreprenorului și coordonarea eficientă a etapelor de lucru contribuie la respectarea termenelor asumate”, au transmis reprezentanții DRDP Buzău.
Contractul are o durată de 20 de luni, iar valoarea acestuia este de 1.093.470.823 lei (fără TVA).