Blocurile din Ploiești cu datorii nu primesc căldură

Operatorul de termoficare din Ploiești a început, vineri, furnizarea de agent termic pentru încălzire. Pe lângă problemele tehnice apărute la nivelul unor imobile, există și situații punctuale unde nu a fost livrată energie termică din cauza datoriilor. Este cazul unui bloc din zona de nord a Ploieștiului, unde locatarii s-au trezit fără căldură din cauza restanțelor acumulate de vecinii din blocurile care fac parte din aceeași asociație de proprietari.

- Publicitate -

UPDATE: Locatarii blocului 27 de pe strada Aleea Cătinei din Ploiești au anunțat că, începând cu ora 19.30, beneficiază de căldură.

Știre inițială

Locatarii unui bloc de pe Aleea Cătinei din Ploiești, deși sunt buni platnici, au constatat, cu surprindere, că nu au căldură din cauza unor datorii mai vechi ale asociației de proprietari către operatorul de termoficare. Totul a ieșit la iveală la finele săptămânii trecute, când la nivelul municipiului s-a dat drumul la căldură.

Auto-moto Dacia lansează modele facelift. Cum arată Logan și Sandero Dacia anunță lansarea modelelor facelift pentru Logan, Sandero și Jogger. Pe lângă modificările de design, acestea vin și cu motoare hibride. Noua motorizare Hybrid 155...

- Publicitate -

Oamenii au început să dea telefoane la Termo și la Primăria Ploiești și au aflat că asociația de proprietari are datorii către operatorul de termoficare.

„Vineri, în momentul în care s-a dat drumul la căldură în Ploiești, am constatat că blocul nostru, nu are căldură. Atunci ne-am interesat să vedem ce se întâmplă și am aflat că este vorba despre datorii, însă la noi pe scară nu sunt probleme legate de plata facturilor. Noi nu avem restanției.

Am sunat la Termo și ni s-a transmis că nu este furnizat agent termic din cauza datoriilor acumulate de asociația de proprietari.

- Publicitate -

Am sunat și la corpul de control al asociațiilor de proprietari din Primăria Ploiești și am aflat același lucru, că există o problemă legată de neplata facturilor”, ne-a explicat un cititor al Observatorulph.ro.

De altfel, în luna iunie, locatarii au fost informați, printr-un anunț de la Termo, că asociația de proprietari figura cu peste 71.000 de lei datorii către operatorul de termoficare, aferente perioadei septembrie 2024 – martie 2025.

Datorii mai vechi la agent termic

„Sunt niște datorii neachitate. Este vorba de datorii înregistrate per asociație. Sunt două blocuri cu trei scări care au probleme cu restanțele, însă mi se părea corect să fie furnizat agent termic la blocurile care nu au restanțe la întreținere.

Viața Prahovei Localitățile din Prahova cu terenul agricol cel mai fertil Cu peste 269.000 de hectare de teren agricol, din care 143.000 de hectare reprezintă teren arabil, Prahova figurează pe lista județelor cu o calitate...

- Publicitate -

În plus încă din luna iunie asociația a tot plătit și există facturi emise în acest sens. Așteptăm să vină contabila care a fost plecată din localitate să lămurim acest aspect”, a precizat președintele asociației de proprietari.

Termo Ploiești, sfat pentru locatari

Din start trebuie spus că la nivelul blocurilor din Ploiești, furnizarea de agent termic are loc în baza unui contract încheiat cu asociațiile de proprietari.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere și din partea Termo Ploiești, cu privire la situația de la de la blocul din zona de nord a Ploieștiului.

- Publicitate -

„Se va drumul la caldură la blocul respectiv. Pentru a preveni astfel de situații în care asociațiile de proprietari acumulează datorii, locatarii ar trebui să efectueze, periodic, verificări dacă sumele achitate de aceștia au fost virate către Termo”, a precizat Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești.

Reamintim faptul că, la finele lunii august, Termo Ploiești a recomandat plata facturilor restante pentru evitarea unor situații în care locatarii rămân fără căldură. (Detalii AICI).