Admitere în școlile militare ale Jandarmeriei. Anunțul IJJ Prahova

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova a anunțat că are loc o nouă sesiune de admitere în școlile postliceale care formează subofițerii jandarmi. Pentru cei interesați de o astfel de carieră sunt puse la dispoziție 700 de locuri. Înscrierile se fac simplu, online, pe platforma HUB MAI.

La dispoziția celor interesați de o astfel de carieră militară sunt puse 700 de locuri repartizate pentru cele două școli militare:

350 locuri la Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani

350 locuri la Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni.

Înscrierile se fac online, pe platforma HUB MAI, secțiunea „Învățământ”, până la 17 octombrie 2025, inclusiv în weekend. (Detalii AICI)

Cum te poți înscrie online

Îți faci cont în HUB și îl validezi

Completezi datele și încarci documentele cerute (maxim 2 MB fiecare).

Primești un număr unic de identificare – cu el vei fi recunoscut pe tot parcursul concursului.

Dosarul complet de recrutare trebuie urcat tot în platformă, până la 3 noiembrie 2025.

„Dacă ai domiciliul în judetul Prahova si ai nevoie de ajutor sau de mai multe detalii, te așteptăm la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova din municipiul Ploiesti, str Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr 257, Serviciul Resurse Umane sau ne poti suna la numarul de telefon 0244 406 412. Alege sa faci parte dintr-o echipa puternică , unită de valori si tradiții!”, a precizat Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova.

