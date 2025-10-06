Cod portocaliu de inundații în Prahova. Avertizare INHGA

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, mai multe atenționări de inundații, valabile inclusiv în Prahova. Vremea rece și ploile torențiale nu vor ocoli Prahova, iar în zona de munte sunt anunțate noi ninsori.

- Publicitate -

Prima atenționare hidrologică, de cod galben de inundații, este valabilă în Prahova până joi, 09.10.2025, ora 12:00.

În intervalul menționat, potrivit INHGA, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite.

Cod portocaliu de inundații în Prahova

INHGA a emis și o atenționare de cod portocaliu, avertizare valabilă inclusiv în Prahova, în intervalul 07.10.2025 ora 21:00 – 08.10.2025 ora 24.00.

Eveniment Campioana la atletism, Mirela Dulgheru, a împlinit 59 de ani Când te gândeşti la sportul prahovean de performanţă, printre numele pe care nu ai cum să le omiţi este şi cel al Mirelei Dulgheru....

- Publicitate -

La nivelul județului, atenționarea de cod portocaliu vizează râurile Teleajen și Prahova.

Ploi torențiale și ninsori în zona de munte din Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe atenționări de vremea rea, avertizări valabile și în Prahova.

Vremea se va menține rece în următoarele trei zile și nu vor lipsi ploile însemnate cantitativ, în timp ce la munte este anunțat un nou val de ninsori.

- Publicitate -

La altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm). (Detalii AICI).