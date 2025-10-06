- Publicitate -

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit din partea unei rude apropiate: ”Bunicului tău nu-i mai merge telefonul și mi-a transmis să faci tu o sesizare la Vodafone”.

Taxă 2 euro să vorbești cu un operator fără să te enervezi

De fiecare dată când se întâmplă asta știu că, la 93 de ani, imposibilitatea de a ține legătura cu cei dragi prin intermediul telefonului este motiv de atac de panică. Și la el, dar și la noi! Zis și făcut. Am sunat la telverde Vodafone repetându-mi ”nu te enerva!”

Prima surpriză neplăcută: dacă vreau să vorbesc direct cu un operator, apasă tasta 1. Serviciul costa însă 2 euro! Cum e posibil așa ceva?! Cum adică să  plătesc o supra-taxă ca să vorbesc cu un OM atunci când serviciile pe care le oferă marea companie Vodafone sunt nefuncționale?

Nu vrei să plătești, țeapă!

Am refuzat oferta și am așteptat ca Andreea, asistentul virtual, să mă direcționeze tot către un operator. Dar gratuit, așa cum ar trebui să fie și normal. Pentru ce mai plătim abonamentul?

A doua surpriză neplăcută: nu exista opțiunea de a sesiza nefuncționarea serviciului de telefonie fixă. Am încercat toate variantele posibile, degeaba! La Vodafone poți reclama doar probleme legate de telefonia mobilă, internet și televiziune, deși serviciul de telefonie fixă oferit de ei este unul dintre cele mai scumpe de pe piață.

Am repetat apelul la Vodafone  încercând să descifrez misterul, iar asta a însemnat mult timp pierdut și, în cazul meu, fără  folos. Unde vreau să ajung?

Un proiect de lege zace la Camera Deputaților

Acum doi ani, Senatul a adoptat un proiect de lege potrivit căruia privind obligația prestatorilor de servicii de a asigura accesul la call center a populației într-un interval de cel mult cinci minute și nu într-o ”eternitate”, așa cum se întâmplă acum.

Mai mult, companiile care nu investeau în resursa umană pentru a se încadra în acest timp limită puteau fi sancționate cu o amendă de la 50.000 la 100.000 lei.

Documentul poate fi consultat aici: 23L188FS

Pentru a deveni lege, proiectul mai trebuie votat și de Camera Deputaților, iar acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Aleșii noștri, inclusiv cei prahoveni, au alte priorități cum ar fi, de exemplu, să facă parte din grupuri de prietenie cu alte state, motiv să le și viziteze în timpul mandatului lor, evident pe banii noștri. Păi e corect?!

Dacă ai fost nevoit și tu să aștepți minute bune să vorbești cu un operator atunci când ai vrut să  faci o reclamație la o companie de utilități, lasă un comentariu.

P.S. Într-un final am aflat, pe ”surse”, că în zona de domiciliu a bunicului meu era o avarie cauzată de condițiile meteo, care a fost remediată duminică.

  1. Din pacate, identic este si la Engie, Electrica, Orange…. companiile externalizeaza sau automatizeaz serviciile si duc lipsa de investitii în relatia cu clientii: accent pe profit, nu pe satisfactie.
    Mai intervine si captivitatea clientilor: in unele cazuri, stiu că nu ai optiuni mai bune (mai ales în zone fara concurenta reala)

    Exista o institutie publica ( pt care decontam cu totii degeaba ) pe numele ei, ANPC. Doar ca alesii nostri sunt preocupati cu deficitul bugetar, creat tot de ei, in loc sa-si puna subordonatii sa-si faca treaba pt care sunt platiti.

  3. Ăștia de la Vodafone sunt niște șmecheri care își bat joc de oameni au cele mai mari prețuri din România și cele mai slabe rețele de telefonie nu merg telefoanele internetul nu merge nu merge nimic la Vodafone ei nu valorează nimic ei păcălesc pe toți oameni

  4. Am patit la fel. Am abonament la ei si la casa parinteasca de la tara. Pentru ca era weekend am zis sa sun in cursul saptamanii … cand nu mai eram langa router. Am trecut de 3 ori cu robotul prin toate optiunile pe care mi le oferea, in final ajungeam tot la recomandarea „asigurati-va ca sunteti langa dispozitiv”. Normal ca nu eram langa dispozitiv. In final, plin de nervi, am platit cei 2 euro, a raspuns un operator si in cateva secunde a bifat ceva la ei in sistem si s-a rezolvat.

  5. Asa e peste tot..VID legislativ. Politicieni prosti, sau rau intentionati, au uitat sa legifereze partea de service, de call center. Peste tot gasesti studenti, tineri 18..24 ani..part time etc..care sunt plictisiti* dar vor un ban*, ca sa nu spun ca unele multinationale au externalizat serviciul ca sa iasa mai ieftin pe costuri. Daca noaptea mai sunt cativa care ofera acces..sunt maxim..2..5 oameni pe toata Romania. De aceea stai si astepti. Nu-i duce capul pe parlamanetari ca daca s-au restructurat, companiile au produs someri, si taxe mai putine la stat. Bataie de joc la adresa noastra.

