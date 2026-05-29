- Publicitate -
Observatorul PrahoveanExclusiv

Se surpă trotuarul în dreptul unei școli din Ploiești. Pericol pentru elevi

Tatiana Hagiescu
Autor: Tatiana Hagiescu

Trotuarul din dreptul Școlii Gimnaziale „George Emil Palade”, situată în zona de vest a orașului Ploiești, a început efectiv să se surpe. O groapă adâncă a apărut peste noapte fix în mijlocul trotuarului. Aceasta pune în pericol atât elevii care învață acolo, cât și pe orice alt pieton care trece prin zonă.

- Publicitate -

La o primă vedere, groapa pare să aibă cel puțin 30 cm adâncime și diametrul de 60 cm.

Nu a fost momentan semnalizată corespunzător, de către cei în administrația cărora se află. Însă, dându-și seama de pericolul pe care îl reprezintă aceasta, cineva s-a gândit să introducă o creangă mare în groapă, pentru a atrage atenția.

- Publicitate -

Trotuarul din dreptul Școlii Gimnaziale „George Emil Palade” a fost reasfaltat în urmă cu câțiva ani, lucrarea fiind corelată cu modernizare completă a terenului de sport exterior.

Cetățenii care întâmpină astfel de situații pot semnala rapid gropile din carosabil și alte probleme de infrastructură rutieră, direct autorităților locale. Pentru a face acest lucru eficient, puteți utiliza aplicația oficială a primăriei, Ploiești City App, sau puteți apela Serviciul Dispecerat, Sesizari si Relatii Publice al R.A.S.P. Ploiești.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Show-ul aviatic de la Strejnicu, 30 mai. Tot ce trebuie să știi despre program

Marius Nica Marius Nica -
Pe 30 mai, pe Aerodromul Strejnicu, va avea loc...

Unde parchezi dacă vii la show-ul aviatic de la Aerodromul Strejnicu

Marius Nica Marius Nica -
Organizatorii evenimentului „Avioane și Motoare Airshow 2026” au transmis...

Cum a schimbat A7 Ploiești – Buzău estul Prahovei. Camioane scoase din orașe și interes crescut pentru investiții

Marius Nica Marius Nica -
Autostrada Moldovei, A7, tronsonul Ploiești – Buzău, are un...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -