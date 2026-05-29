Se surpă trotuarul în dreptul unei școli din Ploiești. Pericol pentru elevi

Trotuarul din dreptul Școlii Gimnaziale „George Emil Palade”, situată în zona de vest a orașului Ploiești, a început efectiv să se surpe. O groapă adâncă a apărut peste noapte fix în mijlocul trotuarului. Aceasta pune în pericol atât elevii care învață acolo, cât și pe orice alt pieton care trece prin zonă.

La o primă vedere, groapa pare să aibă cel puțin 30 cm adâncime și diametrul de 60 cm.

Nu a fost momentan semnalizată corespunzător, de către cei în administrația cărora se află. Însă, dându-și seama de pericolul pe care îl reprezintă aceasta, cineva s-a gândit să introducă o creangă mare în groapă, pentru a atrage atenția.

Trotuarul din dreptul Școlii Gimnaziale „George Emil Palade” a fost reasfaltat în urmă cu câțiva ani, lucrarea fiind corelată cu modernizare completă a terenului de sport exterior.

Cetățenii care întâmpină astfel de situații pot semnala rapid gropile din carosabil și alte probleme de infrastructură rutieră, direct autorităților locale. Pentru a face acest lucru eficient, puteți utiliza aplicația oficială a primăriei, Ploiești City App, sau puteți apela Serviciul Dispecerat, Sesizari si Relatii Publice al R.A.S.P. Ploiești.