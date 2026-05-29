Cum a schimbat A7 Ploiești – Buzău estul Prahovei. Camioane scoase din orașe și interes crescut pentru investiții

Autostrada Moldovei, A7, tronsonul Ploiești – Buzău, are un impact pozitiv în zonele din Prahova pe care le traversează. Accesul către București a devenit mult mai ușor, iar traficul greu a fost deviat de pe DN1B și DN1D.

- Publicitate -

La acest articol a contribuit Ștefan Vlăsceanu.

Când a fost deschisă A7 Ploiești – Buzău și cât a costat

Tronsonul A7 Ploiești – Buzău, parte a Autostrăzii Moldovei, are o lungime totală de 63,25 km și a fost împărțit în trei loturi: Dumbrava – Mizil, Mizil – Pietroasele și Pietroasele – municipiul Buzău.

- Publicitate -

Lotul 1, Dumbrava – Mizil, a fost construit de asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA – Pizzarotti SA – Retter Projectmanagement SRL, are 21 km și o valoare contractuală de 1,468 miliarde lei fără TVA.

Lotul 2, Mizil – Pietroasele, a fost realizat de asocierea SC CONI SRL – Trace Group Hold PLC, are 28,35 km și o valoare de 1,249 miliarde lei fără TVA.

Lotul 3, Pietroasele – municipiul Buzău, a fost construit de asocierea turcă Nurol İnşaat Ve Ticaret A.Ş. – Makyol İnşaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş., are 13,9 km și o valoare contractuală de 1,093 miliarde lei fără TVA.

- Publicitate -

Finanțarea, în valoare totală de 3,81 miliarde lei, fără TVA, a fost asigurată din fonduri europene, prin PNRR, Autostrada Moldovei fiind unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră finanțate prin acest program.

Tronsonul a devenit complet circulabil pe 27 noiembrie 2025, odată cu deschiderea lotului 3, Pietroasele – Buzău.

La A7 a lucrat și firma prahoveană CONI

Unul dintre constructorii implicați în A7 a fost și compania prahoveană CONI, cu sediul în comuna Mănești. Este una dintre firmele locale importante din domeniul construcțiilor și infrastructurii și singurul constructor de autostrăzi din județul nostru.

- Publicitate -

CONI activează din 1992 și realizează lucrări de infrastructură rutieră, rețele edilitare și utilități, construcții civile și industriale, precum și producție de beton și materiale pentru construcții.

În prezent, CONI construiește varianta ocolitoare a stațiunilor Bușteni și Azuga. Detalii aici:

Primarul din Mizil: „A7 a scos camioanele din oraș!”

Contactat de OPH, Silviu Negraru (PSD), primarul orașului Mizil, susține că A7 a adus schimbări majore și pozitive comunității.

- Publicitate -

„În primul rând, A7 a scos camioanele din oraș. Mizilul era tranzitat de TIR-uri, iar asta însemna poluare și blocaje, dar și accidente. În plus, accesul la autostradă a crescut interesul investitorilor pentru orașul nostru. Asta înseamnă, în viitorul nu foarte îndepărtat, crearea de locuri de muncă și creșterea veniturilor la bugetul local”, a declarat Negraru.

Infrastructura rutieră modernă reduce riscul accidentelor

Prin Strategia Națională privind Siguranța Rutieră pentru perioada 2022–2030, statul român și-a asumat tranziția către modelul „Sistemului Sigur”, stabilind ca obiectiv intermediar reducerea cu 50% a numărului de decese și vătămări grave rezultate din accidente rutiere până în anul 2030, iar ca obiectiv final eliminarea aproape completă a acestora până în anul 2050.

Potrivit documentului, autostrăzile preiau fluxurile majore de trafic și elimină, în mod structural, unele dintre cele mai grave tipuri de accidente — în special coliziunile frontale și accidentele produse în intersecțiile la nivel — datorită separării sensurilor de circulație prin parapete de siguranță și utilizării nodurilor rutiere denivelate.

- Publicitate -

”Din punct de vedere statistic, polițiștii rutieri au constatat diminuarea numărului de accidente rutiere și a consecințelor grave ale acestora pe sectoarele de drum unde au fost dezvoltate infrastructuri adiacente de tip autostradă sau variante de ocolire, inclusiv în ceea ce privește evenimentele rutiere în care sunt implicate categorii vulnerabile de participanți la trafic” a declarat pentru OPH subcomisar de politie Laura Antimu, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova.

Primarul comunei Baba Ana: „Este mană cerească!”

Primarul comunei Baba Ana, Ion Dragu (PNL), consideră A7 o „mană cerească”.

„Până să se construiască autostrada eram o comună aproape izolată. Acum se poate ajunge la București în 45 de minute. A crescut și cererea de investiții. Deja pregătim patru loturi de terenuri a câte trei hectare, pentru care vom face plan urbanistic zonal, ca să avem destinații industriale și depozite”, a declarat pentru OPH edilul comunei Baba Ana.

Pro Infrastructura: „Orice alternativă la vechile drumuri este binevenită”

Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, a declarat pentru OPH că apariția A7 pe harta autostrăzilor din România are efecte pozitive.

- Publicitate -

„Orice alternativă la vechile drumuri este binevenită. Se reduce poluarea, aglomerația, riscul de accidente. Cât timp s-a construit A7, a avut de câștigat toată zona. Companiile implicate au apelat la furnizori locali de materiale de construcții și servicii și la forță de muncă. E mult mai ieftin să ai angajați din zonă decât să aduci alții, cărora să le plătești cazare, de exemplu.

Cu siguranță, A7 va dezvolta zonele tranzitate, însă autoritățile locale trebuie să facă și ele demersuri pentru atragerea investitorilor”, a declarat Ionuț Ciurea.

Așadar, A7 Ploiești – Buzău nu este doar un tronson de autostradă, ci o investiție care începe deja să schimbe realitatea localităților din estul Prahovei. Traficul greu a fost scos din orașe și comune, legătura cu Bucureștiul și Buzăul este mai rapidă, iar interesul investitorilor pentru zonele aflate în apropierea autostrăzii a crescut.

- Publicitate -

Rămâne însă ca autoritățile locale și județene să transforme acest avantaj de infrastructură în dezvoltare economică reală, prin atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă.