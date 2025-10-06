- Publicitate -
Mirela Dulgheru

Campioana la atletism, Mirela Dulgheru, a împlinit 59 de ani

Luiza Toboc
Când te gândeşti la sportul prahovean de performanţă, printre numele pe care nu ai cum să le omiţi este şi cel al Mirelei Dulgheru. Un om care s-a impus în lumea atletismului mondial și care, pe 5 octombrie, la împlinirea celor 59 de ani, nu își dorește altceva decât să fie în continuare fericită fiindcă, spune ea, „s-a născut pentru a fi așa”.

Trei recorduri naționale în trei probe de atletism ( sprint 50 m plat, 60m plat 7sec.22 și săritura în lungime 6.99m –indoor), toate recorduri stabilite în anul 1992, cu o vechime de peste 30 de ani.  Nedepășite până azi de nimeni. Locul al patrulea la Jocurile Olimpice Barcelona 1992, cu performanta de 6,76 m și campioană mondială universitară la Buffalo în 1993.

Șase ani mai târziu, Mirela Dulgheru a primit cetățenia turcă și un nume de familie, Renda Mirela, nume sub care a concurat și a reușit să stabilească un nou record național al Turciei la săritura în lungime.

Un om autentic și asumat. O femeie care dă dovadă de o sinceritate debordantă și un zâmbet care niciodată nu îi lipsește. Vorbește cu deschidere despre viața de sportivă, dar și despre cea de profesor. Nu are nimic din mina gravă și preocupată a celor care poartă titulaturi „grele”, cum e cea de conferențiar universitar doctor. E mândră de cei 59 de ani împliniți și spune că, dacă i-ar fi dat să rescrie povestea vieții ei, la fel  și-ar dori-o conturată.

Citește și: Mirela Dulgheru, campioana care se bucură cel mai mult atunci când studenții din UPG Ploiești o strigă „profa”

„Ziua mea de naștere – o zi plină de emoție și recunoștință

Astăzi a fost o zi cu adevărat specială pentru mine. Am primit nenumărate mesaje, urări, gânduri bune și surprize frumoase, care mi-au umplut sufletul de bucurie. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor care v-ați gândit la mine și ați găsit un moment să-mi transmiteți un cuvânt, un gând sau o amintire.

Dar nu pot să vă ascund faptul că această postare pe pagina mea m-a emoționat profund și mi-a răscolit amintiri dragi din perioada mea de sportivă de performanță: urarea venită din partea Generației X din Atletism, prin cuvintele marii campioane Rodica Mateescu Tudor.

Vă mulțumesc din suflet pentru această evocare atât de frumoasă și pentru felul în care ați redat, cu atâta respect și căldură, drumul meu sportiv. A fost o surpriză neașteptată și o mare bucurie!

Generația noastră – Generația X – a fost una puternică, ambițioasă, curajoasă, care a trăit sportul cu pasiune și sacrificiu. Am împărtășit împreună momente de glorie, de luptă, de emoție și de prietenie adevărată.

Mă înclin cu respect în fața tuturor colegilor mei de generație și a celor care au dus și duc mai departe ștafeta atletismului românesc.

Le mulțumesc din inimă antrenorilor, oficialilor, prietenilor, colegilor de echipă și tuturor oamenilor minunați care au făcut parte din povestea mea și care, într-un fel sau altul, m-au ajutat să cresc — nu doar ca sportivă, ci și ca om.

Fiecare urare primită astăzi a fost pentru mine o rază de lumină și un motiv în plus să prețuiesc trecutul, dar și prezentul, cu recunoștință și emoție.

Vă mulțumesc tuturor! Cu drag și respect,Mirela Dulgheru”, a transmis fosta atletă olimpică. 

