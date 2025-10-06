Începe modernizarea iluminatului public în comuna Cosminele. Câte lămpi vor fi schimbate

Administrația locala a comunei Cosminele a reușit, anul acesta, să demareze și să implementeze proiectul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, în comuna Cosminele, județul Prahova”, cu ajutorul fondurilor puse la dispoziție de AFM.

Obiectivul proiectului este acela de a moderniza, de a extinde și de a aduce în parametrii luminotehnici sistemul de iluminat public, valoarea totală a proiectului fiind de 967 634,22 lei.

Pentru realizarea acestuia, se vor înlocui 70 de lămpi LED, montându-se 70 de corpuri de iluminat pe străzile comunei și, implicit, instalarea sistemelor de telegestiune necesare.

În momentul actual, majoritatea corpurilor de iluminat existente sunt deteriorate, având reflectorul mat din cauza degradării în timp și prezintă o eficiență de aproximativ 30% cu dispersorul fie opac, fie crăpat, fie pierdut.

De asemenea, există și străzi unde iluminatul stradal lipsește, lucru care duce la nemulțumirea localnicilor.

Extinderea rețelei de iluminat presupune instalarea a 43 de stâlpi noi din beton care vor fi echipați cu lămpi LED și vor fi montați pe străzile comunei, care în prezent, nu beneficiază de iluminat stradal. De asemenea, vor fi montate și trei puncte de aprindere iluminat public.

Obiectul proiectului se va desfășura în intravilanul comunei Cosminele, pe domeniul public aflat în proprietatea comunei. Rețeaua este amplasată de-a lungul străzilor comunei și al DJ 218 care străbate comuna Cosminele.