Cod portocaliu de ploi în Prahova. Școlile rămân deschise

Școlile se închid, miercuri, 8 octombrie în patru județe din cauza codului roșu de ploi. E vorba de unități de învățământ din Giurgiu, Ialomița, Călărași și Constanța. Cursurile se suspendă și în București. La nivelul județului Prahova, reprezentanții ISJPH au precizat că, până la aceasta oră, nu s-au transmis din partea comitetelor locale pentru situații de urgență informări privind situații care să conducă la suspendarea cursurilor față în față.

Mai multe județe din țară sunt vizate de un cod roșu de ploi torențiale, în vigoare de marți de la ora 21.00, până miercuri seară.

La nivelul județului Prahova va intra în vigoare un cod portocaliu de ploi torențiale. Avertizarea este valabilă în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 23.00.

Școlile din județ vor fi mâine, 8 octombrie, deschise, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean.

„Până la aceasta oră, nu s-au transmis din partea comitetelor locale pentru situații de urgență informări privind situații care să conducă la suspendarea cursurilor față în față. ISJ Prahova comunică în mod constant cu reprezentanții Instituției Prefectului jud. Prahova și cu cei ai ISU Prahova pentru a asigura monitorizarea tuturor situațiilor. În funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, se vor lua măsuri privind punerea în siguranță a copiilor”.