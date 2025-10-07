În ce hal arată parcarea SJU Ploiești după ploaie

Imagini revoltătoare surprinse, astăzi, 7 octombie, cu simulacrul de parcare de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. După ploile din ultimele zile, locul , oricum plin de gropi, s-a transformat într-o adevărată mocirlă. Asta spre disperarea sutelor de oameni care ajung, zilnic, la SJUP nu de drag, ci măcinați de probleme de sănătate, ori pentru a-și vizita rudele internate.

Să te încumeți să parchezi mașina în așa zisa parcare a celui mai mare spital de urgență din județ poate fi o aventură chiar și pe vreme frumoasă. Locul este înțesat de cratere de toate dimensiunile, spre disperarea șoferilor care nu știu ce scheme de mai facă pentru a-și proteja mașinile.

Când plouă, însă, parcarea cu ale ei gropi devine un loc de „Doamne ferește”, așa cum o arată și imaginile surprinse astăzi de o ploieșteanca, ce a transmis următorul mesaj: „Oare primăria nu poate trimite două mașini de pietriș? Nici în tranșee nu e în halul ăsta#Ploiești2025 ”.