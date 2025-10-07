- Publicitate -

Accident feroviar la Vărbilău. Autoturism lovit de tren

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Lasă un comentariu

Un accident feroviar s-a produs cu puțin timp în urmă în localitatea Vărbilău. Un autoturism a fost lovit de tren. Potrivit surselor, accidentul s-a petrecut la o trecere la nivel cu calea ferată, fără barieră, dar semnalizată corespunzător.

- Publicitate -

„Intervin pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Vărbilău și cei ai Punctului de Lucru Lipănești cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. De asemenea, la fața locului se află și o ambulanță SAJ Prahova.

În coliziune este implicat un tren pentru transport călători, nr. 3224 (Ploiești Sud – Slănic) și un autoturism la bordul căruia se aflau 5 persoane. Toate persoanele aflate în autoturism s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri, fiind asistate la fața locului de echipajele SMURD și SAJ. Sunt conștiente și cooperante.

În tren se află în jur de 40 de persoane, nefiind rănită niciuna dintre acestea. Pompierii acționează pentru îndepărtarea autoturismului de pe șine, astfel încât trenul să își poată continua deplasarea.

Eveniment

280 de lei costă întreținerea pe zi a unui deținut în România

Pentru fiecare deținut din penitenciarele din România, Ministerul Justiției suportă  costuri de întreținere (cazare și masă) în valoare de 280 de lei pe zi.Informația...
- Publicitate -

Împrejurările producerii evenimentului vor fi stabilite de către autoritățile abilitate”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Din primele informații traficul auto nu a fost afectat. Revenim cu detalii.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

3
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Eveniment

În ce hal arată parcarea SJU Ploiești după ploaie

0
Imagini revoltătoare surprinse, astăzi, 7 octombie, cu simulacrul de...
Social

BluJoy, târgul inedit pentru familii, la Ploiești

0
BluJoy, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, lansează...
Politic

AUR propune organizarea jocurilor de noroc numai în stațiunile turistice

1
Senatorii AUR au inițiat un proiect prin care propun...
Eveniment

Călători revoltați. Aparatele de bilete din 101, nefuncționale

0
Rumoare, azi dimineață, între călătorii care au circulat pe...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

9
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

10
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

În ce hal arată parcarea SJU Ploiești după ploaie

Luiza Toboc -
Imagini revoltătoare surprinse, astăzi, 7 octombie, cu simulacrul de...

Călători revoltați. Aparatele de bilete din 101, nefuncționale

Luiza Toboc -
Rumoare, azi dimineață, între călătorii care au circulat pe...

Groapa din fața Gării de Sud ”împlinește” șase ani. Când o astupați?

Ștefan Vlăsceanu -
Din cauza orgoliilor politice, a lipsei de interes și,...

280 de lei costă întreținerea pe zi a unui deținut în România

Marius Nica -
Pentru fiecare deținut din penitenciarele din România, Ministerul Justiției...
- Publicitate -

Autorul unui furt prins în timp record, în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Polițiștii din Ploiești au reușit să pună mâna pe...

Campioana la atletism, Mirela Dulgheru, a împlinit 59 de ani

Luiza Toboc -
Când te gândeşti la sportul prahovean de performanţă, printre...

La Școala din Teișani nu se învață din cauza lipsei căldurii

Corina Matei -
La Școala Gimnazială Dumitru Brezeanu din comuna prahoveană Teișani,...

Accident grav în Prahova. A fost solicitat elicopterul SMURD

Ștefan Vlăsceanu -
Un accident rutier grav a avut loc luni în...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean