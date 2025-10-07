Accident feroviar la Vărbilău. Autoturism lovit de tren

Un accident feroviar s-a produs cu puțin timp în urmă în localitatea Vărbilău. Un autoturism a fost lovit de tren. Potrivit surselor, accidentul s-a petrecut la o trecere la nivel cu calea ferată, fără barieră, dar semnalizată corespunzător.

„Intervin pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Vărbilău și cei ai Punctului de Lucru Lipănești cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. De asemenea, la fața locului se află și o ambulanță SAJ Prahova.

În coliziune este implicat un tren pentru transport călători, nr. 3224 (Ploiești Sud – Slănic) și un autoturism la bordul căruia se aflau 5 persoane. Toate persoanele aflate în autoturism s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri, fiind asistate la fața locului de echipajele SMURD și SAJ. Sunt conștiente și cooperante.

În tren se află în jur de 40 de persoane, nefiind rănită niciuna dintre acestea. Pompierii acționează pentru îndepărtarea autoturismului de pe șine, astfel încât trenul să își poată continua deplasarea.

Împrejurările producerii evenimentului vor fi stabilite de către autoritățile abilitate”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Din primele informații traficul auto nu a fost afectat. Revenim cu detalii.