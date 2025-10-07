- Publicitate -

Călători revoltați. Aparatele de bilete din 101, nefuncționale

Rumoare, azi dimineață, între călătorii care au circulat pe traseul 101. Urcați în mijlocul de transport, oamenii s-au trezit că nu pot composta biletele și nu pot folosi nici plata cu cardul pentru a achita călătoria.

Pentru că dispozitivele tramvaiului nu erau funcționale, călătorii au început să vocifereze:  „Nu este prima dată când se întâmplă asta. Nu e  normal. Suntem oameni de bună credință, vrem să circulăm regulamentar și suntem puși în astfel de situații. Să vină controlul, abia aștept să le transmit că își bat joc de noi”, vorbeau, intrigate, două doamne, după ce una dintre ele a stat minute în șir cu telefonul în fața aparatului POS, pentru a plăti călătoria.

Femeia nu a putut achita biletul cu cardul

La fel persoane, trecute de o anumite vârstă, care au încercat, fără succes, însă, să utilizeze clasicul compostor de bilete.

Cu fiecare stație, călătorii deja transmiteau „din gură în gură” că aparatele de taxat sunt nefuncționale, unii făcând chiar haz de necaz: „Asta e, noi am vrut, dar dacă nu se poate, circulăm gratis azi. După ce că tramvaiele arată cu arată, vechi și ruginite, acum mai mergem și clandestin fără voia noastră”, a vociferat un alt călător.

Contactat telefonic, directorul tehnic al TCE, Nicolae Alexandri a precizat că „în ceea ce privește POS-ul, sistemul acesta de taxare nu este mereu perfect, iar legat de faptul că perforatorul nu funcționa, vatmanul trebuia să constate acest lucru. Vom face verificările de rigoare în vederea remedierii problemei”.

  1. pe mine unul ma dezgusta comportamentul si atitudinea controlorilor fata de oamenii care circula fara bilet. mai ales fata de cei foarte tineri, tupeu si aroganta desavarsite, profesionalism zero. parca ies la vanatoare nu la un simplu control. avem spitale, avem medici, ne putem trata daca sunt probleme de o anumita natura

  2. Păi la prețurile astea enorme de mari un bilet ar trebui să coste 2 lei nu 7 lei voi nu vedeți că nu circulă nimeni cu autobuzul că nu au bani pentru bilete chiar nu interesează pe nimeni care să ia măsuri de control asupra acestor firme care măresc tarifele artificial pentru a duce la faliment toată țara

  3. Vatmanul, care este direct responsabil de buna functionare a unui tramvai, pleaca in cursa trilu lilu. Este ca si cum ai lucra in operatiuni si lucrezi cu scule care nu functioneaza si de pe urma carora , iti iei salariul. Ai tot interesul sa ai acele scule in buna functionare. Dar la TCE este dificil…cui sa-i sesizeze defectiunile vatmanul ( bineinteles,daca a inspectat tramvaiul la plecarea in cursa )? Mecanicului care ii este nas, cumnat, nepot, etc. ? Nu prea merge, pt ca ii bate ala/aia obrazul. Plus ca cine sa il/o traga la raspundere, TCE e firma de stat unde se stie ca nu raspunzi in fata nimanui in cazul unei neconformitati.

