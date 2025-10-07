Călători revoltați. Aparatele de bilete din 101, nefuncționale

Rumoare, azi dimineață, între călătorii care au circulat pe traseul 101. Urcați în mijlocul de transport, oamenii s-au trezit că nu pot composta biletele și nu pot folosi nici plata cu cardul pentru a achita călătoria.

- Publicitate -

Pentru că dispozitivele tramvaiului nu erau funcționale, călătorii au început să vocifereze: „Nu este prima dată când se întâmplă asta. Nu e normal. Suntem oameni de bună credință, vrem să circulăm regulamentar și suntem puși în astfel de situații. Să vină controlul, abia aștept să le transmit că își bat joc de noi”, vorbeau, intrigate, două doamne, după ce una dintre ele a stat minute în șir cu telefonul în fața aparatului POS, pentru a plăti călătoria.

La fel persoane, trecute de o anumite vârstă, care au încercat, fără succes, însă, să utilizeze clasicul compostor de bilete.

Cu fiecare stație, călătorii deja transmiteau „din gură în gură” că aparatele de taxat sunt nefuncționale, unii făcând chiar haz de necaz: „Asta e, noi am vrut, dar dacă nu se poate, circulăm gratis azi. După ce că tramvaiele arată cu arată, vechi și ruginite, acum mai mergem și clandestin fără voia noastră”, a vociferat un alt călător.

Exclusiv Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake” Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum sunt cunoscute replicile după mărcile celebre vestimentare. Este incredibil cum, la fiecare colț de stradă,...

- Publicitate -

Contactat telefonic, directorul tehnic al TCE, Nicolae Alexandri a precizat că „în ceea ce privește POS-ul, sistemul acesta de taxare nu este mereu perfect, iar legat de faptul că perforatorul nu funcționa, vatmanul trebuia să constate acest lucru. Vom face verificările de rigoare în vederea remedierii problemei”.