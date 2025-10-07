Groapa din fața Gării de Sud ”împlinește” șase ani. Când o astupați?

Din cauza orgoliilor politice, a lipsei de interes și, în ultima instanță, a lipsei de fonduri, modernizarea Ploieștiului a bătut pasul pe loc. În 2025 nu avem străzi fără gropi, parcuri de care să fim mândri, curățenie așa cum ne-am dori și aleși locali cărora să le pese cu adevărat de comunitate, nu doar să mimeze grija.

În ultimii ani, multe comune din jurul Ploieștiului au ajuns să fie adevărate modele de administrație performantă, să nu mai vorbim de reședințele județelor învecinate precum Târgoviște sau Brașov.

Elocventă pentru situația în care a ajuns orașul este o groapă apărută, atenție, în urmă cu șase ani, în fața Gării de Sud din Ploiești, pe strada Depoului.

Din 2019 și până în prezent groapa și-a mărit constant dimensiunea, s-a adâncit, ajungând un adevărat crater.

Este greu de crezut că în șase ani de zile niciun angajat al Primăriei Ploiești sau al Poliției Locale nu a încercat să vireze la stânga de pe strada Depoului spre Bulevardul Independenței și nu a observat-o.

Întrebări pentru Primăria Ploiești:

În atribuțiile cărui serviciu intră monitorizarea străzilor și câți angajați angajați are acest serviciu?

Care sunt costurile aproximative pentru astuparea unei gropi de dimensiunile celei de mai jos și cât durează?

Când va fi asfaltată groapa care de șase ani rupe articulațiile mașinilor?