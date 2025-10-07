- Publicitate -

BluJoy, târgul inedit pentru familii, la Ploiești

BluJoy, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, lansează la Ploiești un târg lunar family-friendly. Prima ediție are loc sâmbătă, 11 octombrie 2025, la Biblioteca „Nicolae Iorga”, între orele 11-19, iar intrarea este liberă.

BluJoy – Bucuria familiei, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești, anunță prima ediție a unui târg lunar dedicat familiilor, artizanilor și produselor cu poveste.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 11 octombrie 2025, între orele 11:00–19:00, în spațiile Bibliotecii, și aduce la un loc creații handmade / unicat, activități pentru copii și micro-experiențe.

„BluJoy este un format cald și foarte practic pentru familii, unde vrei să ieși cu copiii, să descoperi artizani locali și să pleci cu o amintire bună”, spune Alina Preda, organizator BluJoy.

Printre parteneri se numără Teatrul Ancuța, care va oferi activități pentru copii, dar și Crazy Bubble – coffee & bubble tea

Ce găsiți la BluJoy: standuri Artizanat / Handmade / Articole unicat,  activități child-friendly, Photo-corner, Snack-bar, Micro-expoziții și ateliere cu accente culturale/științifice

Evenimentul pornește în Ploiești ca târg recurent, lunar, cu ambiția de a deveni un hub de comunitate și de a inspira ediții viitoare în orașele mari din România.

