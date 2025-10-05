- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Acte pentru pensia de invaliditate. Precizări Casa de Pensii Prahova

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, dar care nu au împlinit vârsta standard de pensionare şi au capacitatea de muncă diminuată, ca urmare a unor accidente sau boli. Pot beneficia de pensie de invaliditate, fără a fi realizat stagiul de cotizare, inclusiv elevii, ucenicii și studenții.

Pensia de invaliditate este acordată persoanelor care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensie, în anumite condiții:

  • în cazul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, constatate conform legii;
  • în cazul altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca.

Cine poate beneficia de pensia de invaliditate

Dacă au realizat un stagiu de cotizare contributiv în sistemul public de pensii

  • persoanele care au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale potrivit legii;
  • persoanele care au capacitatea de muncă diminuată din cauza altor boli şi accidente care nu au legătură cu muncă;
  • angajaţii români care prestează muncă în străinătate din dispoziţia angajatorilor români, în condiţiile legii şi ale regulamentelor europene sau acordurilor bilaterale privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz, dacă au înregistrat un accident de muncă şi deţin un document emis conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 care să ateste faptul că fac obiectul legislaţiei de securitate socială din România, respectiv documentul portabil

Fără stagiu de cotizare contributiv în sistemul public de pensii

  • Elevii;
  • Ucenicii;
  • Studenţii,
  • care au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.

Acte necesare pentru acordarea pensiei de invaliditate

Potrivit Casei Județene de Pensii Prahova, dosarul pentru pensia de invaliditate va include următoarele documente:

  • cerere tip pentru înscrierea la pensie;
  • decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original;
  • adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
  • copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă — FIAM, avizat de inspectoratul teritorial de muncă, în caz de accident de muncă;
  • copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională — BP2, avizată de direcţia de sănătate publică, în caz de boală profesională;
  • copie a documentului portabil A1 sau a unui certificat echivalent, care să ateste aplicarea legislaţiei de securitate socială din România, în cazul în care accidentul de muncă s-a produs în alt stat membru al UE/SEE/Elveţia/Marea Britanie sau într-un alt stat cu care România aplică un instrument juridic bilateral în domeniul securităţii sociale.

