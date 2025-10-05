Petiție a unui psiholog pentru interzicerea trotinetelor electrice

Reputatul psiholog Mihai Copăceanu explică de ce ar trebui interzise temporar trotinetele electrice. Acesta a inițiat și o petiție privind interzicerea temporară a trotinetelor electrice în România, petiție care a strâns până acum 800 de semnături.

„Este un cuvânt cheie care trebuie precizat și anume temporar.

Aș mai adăuga și ce am avut în 2024 și în total avem 3.500 de accidente și 18 decese.

Am legiferat și am permis trotinetelor să creeze victime umane și din păcate, inclusiv decese. România nu a fost și nu este pregătită să ofere siguranța mersului pe trotinete în orașele mari sau chiar în orașele mici.

Avem o serie de lucruri care trebuie remediate – de la infrastructură și avem o grămadă de state europene care spun că ai nevoie de o pistă specială pentru trotinete, astăzi, trotinetele circulă pe șosele, pe drumuri, pe trotuar – și până la educație.De multe ori, adolescenții merg câte doi sau câte trei pe aceeași trotinetă electrică.

Asta arată clar că li s-a dat copiilor bucuria de a folosi trotinetele, fără să îi responsabilizăm printr-o educație constantă, dar nu un simplu curs, o simplă întâlnire, un simplu afiș, un simplu spot publicitar (…). Cum spuneau și cifrele Poliției Române, da, e adevărat, 80% dintre cei responsabili din păcate sunt victime, adică tot mortul e de vină, ca să vorbesc pe românește”, a transmis cunoscutul psiholog.