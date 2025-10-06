Scandal uriaș între premierul Bolojan și președintele Dan promovat printr-o reclamă falsă

“Domnule președinte, v-a explicat premierul de ce a trădat România și a produs jafuri? Știm că ascundeți de oameni un proiect financiar care poate aduce fiecărui cetățean până la 30.000 de lei pe lună. Nu mai face bani în secret de la alții. Dacă nu spui tot adevărul și nu oferi acces la acest proiect îți voi cere demisia!”. Cine credeți că i se adresează atât de imperativ și categoric președintelui Nicușor Dan? Dacă spuneți George Simion sau Călin Georgescu, ați greșit.

Premierul Ilie Bolojan este, din nou, eroul principal al unei reclame video deep fake care circulă nestingherită pe internetul de limbă română și care produce noi și noi victime, fără ca vreo autoritate să miște un deget.

Nu este singur. Președintele Nicușor Dan îi dă replica printr-un speach de câteva minute, de asemenea printr-un video deep fake cât se poate de realist.

”În primul rând nimeni nu ascunde această aplicație. Acesta este un proiect finanțat de guvern la care a contribuit geniul timpului nostru, Elon Musk, și care a trecut etapa de verificare strictă. Pentru că nu puteam risca finanțele cetățenilor.

Dar acum este gata, iar în zilele următoare voi înregistra prezentarea oficială pe video, astfel încât cetățenii noștri să poată să înceapă să câștige de la 2.000 de lei pe zi, ceea ce echivalează cu peste 40.000 de lei pe lună cu o investiție minimă de 1.200 de lei.

Așa că, nu mai vorbi prostii. Acuzațiile tale sunt nefondate”, îi răspunde acesta tăios premierului și, pe durata a încă trei minute (un interval de timp uriaș pentru o reclamă video), continuă să îi îndemne pe români să își deschidă conturi pe ”platforma de investiții” creată de Elon Musk, ”care a trecut etapa de verificare strictă”.

Cei doi înalți oficiali ai statului român, premierul Bolojan și președintele Dan, se atacă și se acuză reciproc nu undeva pe stadion, sau la un talk show electoral. Ei se acuză de trădarea românilor dintr-un loc încărcat cu simboluri ale statului român: pupitrul la care stă când susține conferințe de presă președintele.

Pe lângă cei doi înalți oficiali, în această reclamă video apar stema și drapelul României, drapelul NATO, precum și siglele unora dintre cele mai serioase instituții bancare precum CEC Bank, UniCredit, Banca Transilvania, BRD, BCR sub o bifă verde însoțită de cuvântul ”Aprobat”.

Vezi reclama video în toată splendoarea ei aici:

Nu ne oprim aici, pentru că asta nu e tot. După cum puteți observa din înregistrarea navigării pe Facebook, reclama fake care începe cu acuzele premierului este poziționată exact sub postarea președintelui prin intermediul căreia acesta îl felicita pe procurorul general pentru ancheta profesionistă privind implicarea Rusiei în alegerile din România.

Deloc întâmplător spunem noi. De unde știm că nu este o poziționare întâmplătoare? Din sutele de ore de documentare. Ele ne-au relevat că deși aparent acest tip de reclame promovează infracțiuni, ele sunt, de fapt, instrumente de promovare a campaniilor de dezinformare sau propagandă cu narativ rusesc.

Avem zeci de exemple care ne-au arătat că partea infracțională a acestor reclame este secundar. Principal este mesajul: premierul și președintele se ceartă și se șantajează public pe marginea unei aplicații care i-ar putea îmbogății pe toți românii și care a fost ținută secretă ”până acum”.

Concluzia cu care rămâne urmăritorul ”scandalului”? Oricum ar fi, unul dintre ei e vinovat că acționează împotriva intereselor românilor.

Dar asta nu e tot”, ca să parafrazăm un slogan care a făcut furori nu cu mult timp în urmă. Contul de Facebook care plătește pentru distribuirea reclamei, există și îndemnul de a accesa link-ul de sub ea.

Când dai click, ești direcționat către o pagină clonă a secțiunii ”Newsroom” a site-ului oficial al Consiliului Europei. Acolo, sub textul în engleză al unui proiect de colaborare între Consiliu, Elveția și România pentru sprijinirea comunității rrome, îți pare ”tradiționala” secțiune de culegere ilegală a datelor personale.

Numele, adresa de e-mail și numărul de telefon sunt suficiente date pentru a fi ulterior targhetat cu alte și alte reclame contextuale care au ca scop dezinformarea și radicalizarea celor care le completează.

Această reclamă nu este singură. Așa cum tot repetăm de la începutul anului, sunt sute, poate mii, de campanii de acest tip care rulează simultan pe toate internetul de limbă română.

În estimările cele mai moderate, ele generează anual sute de milioane de afișări ale conținutului de dezinformare și propagandă rusească pe internetul de limbă română.

Pentru noi, la fel de șocantă ca lipsa de reacție a autorităților este și lipsa de reacție constantă și coerentă a victimelor acestor campanii. Până în prezent am identificat nu peste 200 de persoane publice din țara noastră a căror imagine este folosită în acest tip de campanii.

La fel, este folosită imaginea a zeci de instituții, companii, organe media sau formate media de succes. Vezi băncile enumerate mai sus care nu au nicio reacție.

Prin comparație, vă rugăm să urmăriți modul în care a procedat parlamentarul olandez Maikel Boon, Partidul pentru Libertate ( Party for Freedom – PVV) imediat după ce a aflat de la noi că este victima unei astfel de campanii accesând titlul de mai jos.

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

Acest articol face parte din campania de conștientizare a pericolului reprezentat de publicitatea contextuală care promovează infracțiuni pe internetul cu conținut în limba română începută de Observatorul Prahovean în decembrie 2024 la inițiativa jurnalistului Mihai Nicolae.

Campanie susținută de Asociația pentru Transparență în Comunitate.