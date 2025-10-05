- Publicitate -

”Nu avem căldură!” Cum se aerisesc caloriferele corect

Termo Ploiești a început sezonul de încălzire, iar unii locatari au constatat că în apartamentele lor caloriferele nu radiază suficientă căldură.

Dincolo de problemele tehnice care pot apărea în sistemul centralizat de distribuție a agentului termic, caloriferele trebuie aerisite la începutul fiecărui sezon rece.

Instalatorii au câteva indicii clare care arată că aerul s-a acumulat în instalație: zgomote ciudate – dacă se aude apa în calorifere, aerul creează turbulențe, respectiv încălzire neuniformă – caloriferul devine fierbinte doar în partea de sus, rămânând rece jos.

Potrivit informațiilor furnizate de un lanț de bricolaj, înainte de a începe procesul, este esențial să știți unde se află supapa de aerisire. Aceasta este poziționată de obicei în partea de sus a caloriferului, în colțul opus robinetului de alimentare. Supapa are formă pătrată sau hexagonală și reprezintă punctul-cheie al operațiunii.

Ca să aerisiți un calorifer corect, nu aveți nevoie de multe lucruri, ci doar de câteva accesorii pentru radiatoare și alte produse utile: cheie de aerisire potrivită supapei (sau, în lipsă, o șurubelniță dreaptă), recipient mic pentru a colecta apa care se scurge, prosop pentru protejarea podelei.

Pentru ca aerisirea să fie eficientă, robinetul de tur (alimentare) trebuie să rămână deschis, iar cel de retur trebuie să fie închis la început, pentru ca aerul să fie împins mai ușor spre supapă.

La fiecare radiator trebuie să închideți robinetul de retur, așezați un recipient sub supapă și deschideți încet cu cheia de aerisire. Veți auziți șuieratul aerului, iar apoi va începe să curgă apă.

În cazul în care aveți centrală termică, începeți cu caloriferul cel mai apropiat de aceasta și continuați cu cele mai îndepărtate.

Pe măsură ce eliminați aerul, presiunea scade. După ce terminați toți pașii, completați din nou cu apă până când manometrul arată valoarea optimă.

Porniți centrala și lăsați-o să funcționeze câteva minute. Caloriferele ar trebui să se încălzească uniform, fără zgomote și fără zone reci. Dacă unul dintre ele nu funcționează corect, repetați procesul de aerisire.

Respectând acești pași, vă asigurați că sistemul dumneavoastră de încălzire funcționează la parametri buni și că locuința rămâne caldă și confortabilă pe toată durata sezonului rece.

