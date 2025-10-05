Un nou val de ploi și frig în Prahova. Când se încălzește

Un nou ciclon va aduce în Prahova, săptămâna viitoare, un val de ploi și frig, avertizează meteorologii.

- Publicitate -

Astfel potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie, dacă astăzi vremea va fi în general frumoasă, de luni, 6 octombrie, revin ploile. Acestea se pot transforma la munte, mai ales la altitudini înalte, pe fondul temperaturilor scăzute, în lapovițță și ninsoare.

La Ploiești, săptămâna viitoare va ploua zilnic, până joi, 9 octombrie. Temperaturile maxime nu vor depăși 13-14 grade, iar minimele vor coborî până la 7 grade.

”Cumulat în 24 de ore , este posibil să depășim, din nou, 50 de litri pe metru pătrat, cât este cota de inundații. Asta este limita unei luni octombrie în țara noastră. Vorbesc din punct de vedere meteorologic, pentru că media multianuală a unei luni octombrie în țara noastră, la nivelul precipitațiilor, înseamnă undeva între 45 și 50 de litri pe metru pătrat, în funcție de regiunea unde ne aflăm” a declarat Elena Mateescu, director ANM, la Antena 3.

- Publicitate -

Vremea va redeveni frumoasă weekendul viitor, când vom avea parte de zile însorite și mai calde, cu maxime de 20-21 de grade la Ploiești.