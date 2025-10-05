- Publicitate -
La Ploiești sunt așteptate ploi

Un nou val de ploi și frig în Prahova. Când se încălzește

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Un nou ciclon va aduce în Prahova, săptămâna viitoare, un val de ploi și frig, avertizează meteorologii.

- Publicitate -

Astfel potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie, dacă astăzi vremea va fi în general frumoasă, de luni, 6 octombrie, revin ploile. Acestea se pot transforma la munte, mai ales la altitudini înalte, pe fondul temperaturilor scăzute, în lapovițță și ninsoare.

La Ploiești, săptămâna viitoare va ploua zilnic, până joi, 9 octombrie. Temperaturile maxime nu vor depăși 13-14 grade, iar minimele vor coborî până la 7 grade.

Cumulat în 24 de ore , este posibil să depășim, din nou, 50 de litri pe metru pătrat, cât este cota de inundații. Asta este limita unei luni octombrie în țara noastră. Vorbesc din punct de vedere meteorologic, pentru că media multianuală a unei luni octombrie în țara noastră, la nivelul precipitațiilor, înseamnă undeva între 45 și 50 de litri pe metru pătrat, în funcție de regiunea unde ne aflăm” a declarat Elena Mateescu, director ANM, la Antena 3.

- Publicitate -

Vremea va redeveni frumoasă weekendul viitor, când vom avea parte de zile însorite și mai calde, cu maxime de 20-21 de grade la Ploiești.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

0
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
Exclusiv

Cum e viața la periferia Ploieștiului

4
La marginea Ploieștiului, în cartierele Mimiu, Bereasca, Mitică Apostol...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Scandal uriaș între premierul Bolojan și președintele Dan promovat printr-o reclamă falsă

0
“Domnule președinte, v-a explicat premierul de ce a trădat...
Eveniment

ANM: Informare meteo de ploi și frig. La munte va ninge

0
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Travel&Lifestyle

Cum prinzi cel mai bun preț la biletele de avion low-cost

0
Cel mai bun preț al biletelor de avion îl...
Social

Acte pentru pensia de invaliditate. Precizări Casa de Pensii Prahova

0
Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

6
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

10
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

7
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Scandal uriaș între premierul Bolojan și președintele Dan promovat printr-o reclamă falsă

Mihai Nicolae -
“Domnule președinte, v-a explicat premierul de ce a trădat...

Acte pentru pensia de invaliditate. Precizări Casa de Pensii Prahova

Roxana Tănase -
Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat...

Petiție a unui psiholog pentru interzicerea trotinetelor electrice

Luiza Toboc -
Reputatul psiholog Mihai Copăceanu explică de ce ar trebui...

”Nu avem căldură!” Cum se aerisesc caloriferele corect

Observatorul Prahovean -
Termo Ploiești a început sezonul de încălzire, iar unii...
- Publicitate -

Concurs de poezie dedicat elevilor la Ploiești. Cum te înscrii

Ștefan Vlăsceanu -
Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” organizează cea de-a...

Riscul social media apare când înlocuiește interacțiunile reale

Luiza Toboc -
Rețelele de socializare au devenit parte integrantă a vieților...

Ce pensionari români aflați în străinătate trebuie să trimită certificate de viață

Marius Nica -
O informație transmisă de Casa Națională de Pensie s-a...

Vineri seară începe încălzirea apartamentelor racordate la Termo Ploiești

Marius Nica -
Operatorul de termoficare Termo Ploiești anunță începerea sezonului de...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean