Prahova sub cod portocaliu de ploi torențiale

Vremea rece nu va ocoli Prahova în următoarele zile. Valul de ploi își va face simțită prezența inclusiv la Ploiești. La munte, la altitudini de peste 1700 m, sunt așteptate noi ninsori.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări, valabile inclusiv la nivelul județului Prahova.

Meteorologii au anunțat un nou val de ploi însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

„În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm)”, potrivit ANM.

Cod portocaliu de ploi în Prahova

La nivelul județului Prahova va intra în vigoare și un cod portocaliu de ploi torențiale. Avertizarea este valabilă în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23.00.

„În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvanieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp”, a anunțat ANM.

Când se încălzește vremea la Ploiești

Vremea, potrivit ANM, va fi mai rece decât în mod obișnuit până pe 8 octombrie, când media temperaturilor maxime va fi de 14…16 grade. În intervalul 9-11 octombrie, temperaturile vor crește treptat spre medii în jurul a 20 de grade, valori apropiate de cele normale.

„În intervalul 7-9 octombrie va ploua în toată regiunea și se vor acumula cantități de apă însemnate, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă”, a precizat ANM.

La Ploiești, în prima parte a săptămânii temperatura maximă va fi de doar de 12… 13 grade Celsius. Treptat vremea se încălzește. În weekend, mercurul în termometru va ajunge la 17 grade Celsius, iar temperatura minimă va atinge valori de 9 grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte în Prahova

La munte, potrivit ANM, în primele două zile vremea va fi rece, cu o medie a temperaturilor maxime de 4…5 grade, iar la altitudini de peste 2000 m, în jurul a 0 grade.

„În perioada 8-10 octombrie acestea vor crește treptat spre medii de 7…9 grade, mai scăzute spre 2…4 grade, la altitudini mari. În restul intervalului regimul termic nu se va modifica semnificativ, astfel media temperaturilor diurne va fi cuprinsă între 4 și 7 grade.

Temperaturile minime vor avea o medie de 1…2 grade, dar în cea de-a doua săptămână vor scădea ușor spre medii de -2…0 grade.

În intervalul 7-9 octombrie, pe arii relativ extinse vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1800 m îndeosebi în Carpații Meridionali vor predomina ninsorile și local se vor acumula cantități de apă însemnate.

Ulterior, doar trecător vor mai fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie”, a anunțat ANM.