- Publicitate -

Prahova sub cod portocaliu de ploi torențiale

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Vremea rece nu va ocoli Prahova în următoarele zile. Valul de ploi își va face simțită prezența inclusiv la Ploiești. La munte, la altitudini de peste 1700 m, sunt așteptate noi ninsori.

- Publicitate -

Din articol

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări, valabile inclusiv la nivelul județului Prahova.

Meteorologii au anunțat un nou val de ploi însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

„În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

Eveniment

280 de lei costă întreținerea pe zi a unui deținut în România

Pentru fiecare deținut din penitenciarele din România, Ministerul Justiției suportă  costuri de întreținere (cazare și masă) în valoare de 280 de lei pe zi.Informația...
- Publicitate -

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm)”, potrivit ANM.

Cod portocaliu de ploi în Prahova

La nivelul județului Prahova va intra în vigoare și un cod portocaliu de ploi torențiale. Avertizarea este valabilă în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23.00.

„În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvanieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp”, a anunțat ANM.

- Publicitate -

Când se încălzește vremea la Ploiești

Vremea, potrivit ANM, va fi mai rece decât în mod obișnuit până pe 8 octombrie, când media temperaturilor maxime va fi de 14…16 grade. În intervalul 9-11 octombrie, temperaturile vor crește treptat spre medii în jurul a 20 de grade, valori apropiate de cele normale.

„În intervalul 7-9 octombrie va ploua în toată regiunea și se vor acumula cantități de apă însemnate, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă”, a precizat ANM.

La Ploiești, în prima parte a săptămânii temperatura maximă va fi de doar de 12… 13 grade Celsius. Treptat vremea se încălzește. În weekend, mercurul în termometru va ajunge la 17 grade Celsius, iar temperatura minimă va atinge valori de 9 grade Celsius.

Social

BluJoy, târgul inedit pentru familii, la Ploiești

BluJoy, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, lansează la Ploiești un târg lunar family-friendly. Prima ediție are loc sâmbătă, 11 octombrie 2025, la Biblioteca...
- Publicitate -

Cum va fi vremea la munte în Prahova

La munte, potrivit ANM, în primele două zile vremea va fi rece, cu o medie a temperaturilor maxime de 4…5 grade, iar la altitudini de peste 2000 m, în jurul a 0 grade.

„În perioada 8-10 octombrie acestea vor crește treptat spre medii de 7…9 grade, mai scăzute spre 2…4 grade, la altitudini mari. În restul intervalului regimul termic nu se va modifica semnificativ, astfel media temperaturilor diurne va fi cuprinsă între 4 și 7 grade.

Temperaturile minime vor avea o medie de 1…2 grade, dar în cea de-a doua săptămână vor scădea ușor spre medii de -2…0 grade.

- Publicitate -

În intervalul 7-9 octombrie, pe arii relativ extinse vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1800 m îndeosebi în Carpații Meridionali vor predomina ninsorile și local se vor acumula cantități de apă însemnate.

Ulterior, doar trecător vor mai fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie”, a anunțat ANM.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

3
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Eveniment

În ce hal arată parcarea SJU Ploiești după ploaie

0
Imagini revoltătoare surprinse, astăzi, 7 octombie, cu simulacrul de...
Social

BluJoy, târgul inedit pentru familii, la Ploiești

0
BluJoy, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, lansează...
Politic

AUR propune organizarea jocurilor de noroc numai în stațiunile turistice

1
Senatorii AUR au inițiat un proiect prin care propun...
Eveniment

Accident feroviar la Vărbilău. Autoturism lovit de tren

0
Un accident feroviar s-a produs cu puțin timp în...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

9
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

10
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

BluJoy, târgul inedit pentru familii, la Ploiești

Observatorul Prahovean -
BluJoy, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, lansează...

Iarnă în Prahova. Zăpadă de jumătate de metru la Vârful Omu [VIDEO]

Marius Nica -
Iarna s-a instalat deja în zonele montane înalte din...

Scandal uriaș între premierul Bolojan și președintele Dan promovat printr-o reclamă falsă

Mihai Nicolae -
“Domnule președinte, v-a explicat premierul de ce a trădat...

Acte pentru pensia de invaliditate. Precizări Casa de Pensii Prahova

Roxana Tănase -
Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat...
- Publicitate -

Un nou val de ploi și frig în Prahova. Când se încălzește

Marius Nica -
Un nou ciclon va aduce în Prahova, săptămâna viitoare,...

Petiție a unui psiholog pentru interzicerea trotinetelor electrice

Luiza Toboc -
Reputatul psiholog Mihai Copăceanu explică de ce ar trebui...

”Nu avem căldură!” Cum se aerisesc caloriferele corect

Observatorul Prahovean -
Termo Ploiești a început sezonul de încălzire, iar unii...

Concurs de poezie dedicat elevilor la Ploiești. Cum te înscrii

Ștefan Vlăsceanu -
Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” organizează cea de-a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean